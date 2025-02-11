11 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
11 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Yunanistan'a taşınma kararı almasından bu yana gündeme açıklamalarıyla oturan senarist ve oyuncu Caner Özyurtlu yine adından bahsettirdi. Özel hayatından ziyade sektör hakkında yaptığı yorumlarla ve yurt dışında yaşama kararıyla duyduğumuz isim bu sefer oğluyla arasında geçen bir diyalogla gündeme geldi. Melikşah Altuntaş'ın Büro isimli YouTube programına konuk olan Caner Özyurtu'nun oğlu Bulut'un babası hakkındaki dileğiyle konuşuldu. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Geçtiğimiz sene Pınar Sabancı'nın sunuculuğunu yaptığı bir programa konuk olan Hasan Can Kaya ardından çıkan haberlerle gündeme gelmişti. Sabancı ise yaptığı paylaşımlarda ikilinin adını kullanarak insanları dolandıran bu yöntemi ifşa etmişti. Yatırım tavsiyesinde bulunarak dolandırıcılık yapanlara isyan eden Sabancı şimdi de Hasan Can Kaya ile photoshopla oluşturulan haberlere bulaştı. Bir hesabın photoshopla oluşturarak verdiği içerik linkleri sonucu insanları dolandırdığını öğrenen Hasan Can Kaya uyarıda bulundu.
Evinin koltuğunda söylediği akustik şarkılarla hayatımıza giren, zaman içerisinde de koca bir popstar olan Zeynep Bastık, son zamanlarda biricik aşkı Serkay Tütüncü'yle konuşuluyor biliyorsunuz. En son sevgilisine düzenlediği doğum günü partisiyle dikkat çeken Bastık, bu sefer de Instagram hesabından paylaştığı hikayelerle gündeme oturdu. "Pembe doğum günü" konseptine kızıl ve uzun bir perukla katılan Bastık'ın yeni imaj denemesi bir miktar tat kaçırdı...
Günlük hayatında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçilerini güldürmeyi başaran Doğu Demirkol yakaladığı başarıyla konuştuğumuz isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Stand up şovlarıyla seyirciyle buluşan Demirkol yer aldığı başarılı yapımlarla da adından bahsettiriyor. 'Doğu' dizisinin yeni sezonuyla yine ekranlardaki yerini alan komedyen hakkında merak edilen soruları yanıtladı. "Namaz kılıyor mu?" sorusuna verdiği cevap ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatlerinden kaçmadı!
Şimdilerde Şakir Paşa Ailesi dizisinde Rozali karakterinde izlediğimiz Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl devam ederken Can Ateş'le bir aşk yaşamaya başlamıştı. Hamile kalan Uzerli, Can Ateş'le yaşadığı aşk da çalkantılı olunca tükenmişlik sendromuna girdiğini açıklamış, hem diziyi hem de ülkeyi terk etmişti. Bu aşktan bir de kızı doğmuştu: Lara! Lara, geçtiğimiz saatlerde 11 yaşına girdi. Koca kız olan Lara'nın annesi Meryem Uzerli'ye benzerliği "41 kere maşallah" dedirtti.
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Sosyetik çift Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’nın evliliği son günlerde çalkantılı günler geçiriyor. Hacı Sabancı’nın evlilik dışı bir oğlunun olduğu DNA testiyle kesinleşirken, eşi Nazlı Sabancı ise tüm bu gelişmelere kulaklarını tıkamış gibi görünüyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen gelişmelere rağmen sosyal medyada kızı Alara ile mutlu aile pozları paylaşmaya devam eden Nazlı Sabancı'nın son paylaşımına takipçilerinden tepki geldi.
4 ay önce kızını, yaklaşık 1.5 yıl önce de can dostu Özkan Uğur'u kaybeden Mazhar Alanson, geçtiğimiz saatlerde Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler'in konuğu oldu. Kızının vefatıyla ilgili ilk kez konuşan Mazhar Alanson, cümlelerini toparlamakta zorlandı. Yaşadığı acıyı anlatmaya çalıştıktan sonra Ceyda Düvenci'den konuyu değiştirmesini rica etti.
Rap dünyasının son dönemde en çok konuşulan isimlerinden biri olan Lvbel C5, yeni şarkısı ‘HAVHAVHAV’ ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şarkının özellikle havlama efekti içeren bölümü TikTok’ta hızla yayılarak viral oldu. Ancak parça yalnızca dinleyicilerin değil, ünlü isimlerin de dikkatini çekti. Özellikle İrem Derici’nin sert eleştirisi çok konuşuldu. Yanıt gelecek mi diye beklerken Lvbel C5'ten atak geldi.
Kadir Doğulu ile olan evliliğiyle magazin gündeminde sık sık gördüğümüz isimlerden Neslihan Atagül, yurt dışında da epey popüler olan oyuncularımızdan birisi. Kendisinin başrolünde yer aldığı ''Kara Sevda'' isimli dizinin final bölümü geçtiğimiz hafta İtalya'da yayınlanmış ve izlenme rekorları kırmıştı. Atagül, Gürcistan'da yayınlanan ''With Noe'' isimli programa konuk oldu. Hayatına dair kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplayan oyuncunun yayından önce dua etmesi ise dikkat çekti.
Geride bıraktığımız 2024 yılının en konuşulan çiftlerinden biri olan oyuncu ikili Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, geçtiğimiz ay bir anlaşmazlık yaşamış ve ayrılmışlardı. Ayrılıkları epey kısa süren çift, arayı hemen düzeltmişti. Sancaktutan ve Aka çiftinden yenir bir romantik paylaşım geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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