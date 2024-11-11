11 Kasım Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
11 Kasım Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 11 Kasım Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Bir süredir Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla gündemde olan Sibil Çetinkaya bu kez sevenlerini korkutan bir haberle gündeme geldi. Sosyal medyanın popüler ismi kaynar suyla feci şekilde yandığını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan fenomen yaşananlarını anbean anlatırken içimizi de acıttı. Son durumu hakkında bilgi veren Çetinkaya 'Saatlerdir hıçkırarak ağlıyorum' sözleriyle sevenlerini epey üzdü.
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NOW TV ekranlarının sevilen yapımı Kızıl Goncalar, pazartesi akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor. İlk sezonuyla RTÜK engeline takılan dizi, büyük bir izleyici kitlesi elde etmesiyle birlikte ekranlardaki yerini sağlamlaştırmış oldu. Hemen her bölümüyle gündem olan ve alt metni sıkça tartışılan dizinin son bölümüne Levent damga vurdu. Levent'in yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler büyük beğeni topladı. 'Mustafa Kemal bir fikir adamıdır!' sözleri sosyal medyada paylaşıldı.
İzmir’in Selçuk ilçesinde, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kardeş hayatını kaybetti. Yangın sırasında evde olmayan anne hakkında gözaltı kararı verildi.
Hem müzik hem de televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Feride Hilal Akın'ı tanıyanlarınız vardır. Sosyal medyada da epey popüler olan Akın bu kez kariyeriyle değil değişimiyle gündeme oturdu. Ünlü şarkıcının son yıllardaki gözle görülür değişimi zaten zaman zaman dikkat çekiyordu. Ancak bu sefer kendisinin eski halinden eser kalmadı desek yeridir. Hadi gelin, Feride Hilal Akın'ın son halini birlikte görelim...
Rakibi Kamala Harris'i yenerek tekrardan ABD Başkanı seçilen siyasetçi Donald Trump dünya çapında en çok konuşulan siyasi figürlerden bir tanesi. Magazin açıklamalarıyla da sık sık akıllara kazınan Trump, siyasi kimliği dışında da ilginç bir yaşam tarzına sahip. 78 yaşındaki Trump'ın günlük olarak tükettiği besinler ise gündem konusu oldu. Peki ABD Başkanı Donald Trump günlük olarak neler tüketiyor?
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Spor dünyasında kaosun eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Futbolda yaşananlar, Icardi - Wanda Nara ayrılığı gündeme damga vurdu. Açıklamalar, maç sonuçları da çok konuşuldu. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara renk katmış? Başlayalım 🙌🚀
Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi isimlerinde aralarında olduğu kişilerle birlikte yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şimdilerde özellikle dijital platformlarda yer alan dizilerdeki oyunculuklarıyla büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Birce Akalay ve karizmatik oyuncu Hakan Kurtaş'ı illaki tanıyorsunuzdur. İkili şubat ayında aşklarını ilan etti. Ardından birbirine epey yakıştırılan çiftin attığı her adım sevenleri tarafından ilgiyle takip edilmeye başlandı. Gittikleri her yerde ''auralarıyla'' ilginin merkezi haline gelmeyi başaran Akalay ve Kurtaş, bu akşam gerçekleşen ''Woman of the Year'' ödül törenine birlikte katıldı. 2.Sayfa Magazin'e röportaj veren çiftin aşk dolu halleri büyük beğeni topladı.
Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahis reklamı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ünlü isimlerden biri oldu. Pek çoğumuzun 'Mali' diye seslendiği ünlü sunucunun adliyeye sevki gerçekleşti. Gelin, Mehmet Ali Erbil'in kendi elleriyle getirdiği sonunu nasıl hazırladığını detaylarıyla görelim...
Son zamanlarda futbolcular ve ünlü isimler arasındaki aşkları sık sık duyar olduk. Özellikle Devrim Özkan ve Lucas Torreira arasındaki büyük aşk hemen hemen her gün gündemimizde yer alıyor malumunuz. Futbol dünyasıyla dizi dünyasını birleştiren bir aşk haberi daha ortaya çıktı! Bu kez Fenerbahçeli bir futbolcu, Gönül Dağı dizisinin güzeller güzeli oyuncusuyla yaşadığı aşkı herkese duyurdu.
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