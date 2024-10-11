11 Ekim Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
11 Ekim Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 11 Ekim Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Türk Hava Yolları’nın (THY) Seattle-İstanbul seferi sırasında fenalaşan kaptan pilot İlçehin Pehlivan 59 yaşında yaşamını yitirmişti. Pehlivan’ın yaşamını yitirdiği anlarda ikinci pilotun, acı haberi duyurduğu telsiz konuşmasının kaydı ortaya çıktı.
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Yemeklerinde domuz eti kullandığı ortaya çıkan Köfteci Yusuf'un sır gibi sakladığı 'köfte tarifi' ortaya çıktı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde önüne gelen 3 kişiyi bıçaklayan 17 yaşındaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan bilgisayar oyunlarını suçlayarak, ''Oyunu bırakınca gerçek hayatta oyunlar oynandığına dair rüyalar gördüm. Olay günü de aynı rüyaları gördüm. Uyandıktan sonra mutfaktan bıçak aldım ve dışarı çıktım. Dışarıda kafede oturanları gördüm bıçakla saldırdım” dedi.
İstanbul merkezli bir hastane çetesi, 12 bebeğin ölümüne neden oldu. Hastanelerin yenidoğan servislerine musallat olan çete, olayı araştıran Cumhuriyet Savcısı'nı hedef aldı. Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından skandal olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı'nın makamında tehdit edildiği görüntüleri paylaştı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl 1 aydan 50 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
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Van'da kaybolan ve 14 gündür aranan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Aramalarda dün başörtüsü bulunurken Bardakçı Mahallesi yakınlarında da bir kıyafet bulundu.
Iğdır’da akılalmaz bir olay yaşandı. Genç bir kadın balkona çıkarak hem dans edip hem de silahla ateş etmeye çalıştı. İsmi açıklanmayan kadının olay yerine gelen polislere de ateş ettiği iddia edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı tağşiş listesine süt ürünlerinde yapılan hileler de eklendi. Marka marka açıklanan listede, süt, yoğurt, beyaz peynir, kaymak ve tereyağı ürünlerinde yapılan hileler tespit edildi.
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