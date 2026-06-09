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%100 Çalışıyor: Haziran Ayı Boyunca Modunu Zirvede Tutacak Parçalar

etiket %100 Çalışıyor: Haziran Ayı Boyunca Modunu Zirvede Tutacak Parçalar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
09.06.2026 - 12:01
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Geldik yılın en janti, en kıpır kıpır ayına! Haziran kapıda, havalar mis, içimiz fıkır fıkır ama durduk yere o içinizi sıkan mod düşüklüğü mü geliyor?

'Bugün yataktan kalkasım yok' dediğin an imdadına yetişecek, kulaklığı taktığın an seni caddelerin kraliçesi gibi hissettirecek o listeyi hazırladık. İçindeki o güçlü, bağımsız ve eğlenceli insanı uyandırmaya hazır mısın? Kulaklıkların şarjını fulle, ses seviyesini sona getir; işte Haziran ayı boyunca modunu %100 çalışır durumda tutacak liste!

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Hadise - Dum Tek Tek

Listeye tabii ki milli gururumuz, Eurovision'da kalbimizi yerinden çıkaran o ikonik şarkıyla başlıyoruz. Şarkının ilk saniyesinden itibaren omuzlar istemsizce oynamaya başlıyor zaten.

Sabrina Carpenter - Espresso

Sabah yataktan kalkamıyorsan, kahveni yudumlarken bu şarkıyı açıyorsun. Şarkı resmen insana durduk yere 'ben çok güzelim ve bu yaz benim yazım' özgüveni aşılıyor.

Gülşen - Dan Dan

Gülşen ablamız yine yürüyüş yaparken hızını iki katına çıkaracak, seni caddelerin kraliçesi gibi hissettirecek bir tempo sunuyor. Modun mu düştü? Aç, sesini kökle, gerisini Gülşen halleder.

Dua Lipa - Training Season

Dua Lipa bu işi biliyor kızlar. 'Artık çocuk oyuncağı bitti, ben ne istediğimi biliyorum' modu açıldıysa kulaklıkta bu şarkı dönmeli. Hem çok cool, hem çok havalı, hem de tam anlamıyla bir Haziran akşamı yürüyüşü şarkısı.

Beyoncé - Run the World

İşte motivasyonun dibi, kadın gücünün marşı! Spora başlarken, ev temizlerken ya da zor bir işe girişirken bunu açıyorsun ve dünyayı kurtarabilecek güçte hissetmeye başlıyorsun. Dünyayı kim yönetiyor? Tabii ki biz!

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Taylor Swift - Shake It Off

Geldik listenin 'negatif enerji savar' parçasına. Canını sıkan biri mi oldu? İşler yolunda gitmedi mi? Taylor diyor ki: 'Hepsini salla gitsin!' Şarkıyı açıp yatakta zıplayarak dans etmek %100 mod yükseltme garantili, bizden söylemesi.

Hande Yener - Sebastian

'Söyle ona Sebastian...' diye başladın mı gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Hande Yener’in o giderli ama aşırı eğlenceli dünyası, Haziran sıcaklarında plajda şezlonga uzanmışsın hissi yaratıyor.

Nil Karaibrahimgil - Pırlanta

'Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım!' İşte aradığımız o bağımsız, o kimseye eyvallahı olmayan kız enerjisi! Nil ablamız bu şarkıyla resmen bize 'Sen zaten bir pırlantasın, değerini bil' diye bağırıyor. Dinlerken aynadaki kendine göz kırpmayı unutma.

Chappell Roan - HOT TO GO!

Şarkı o kadar ritmik ve o kadar neşeli ki, evde temizlik yaparken bile elinde viledanın sopasıyla ponpon kız koreografisi yaparken bulabilirsin kendini.

Demet Akalın - Toz Pembe

Kulaklarımız biraz da nostaljik Türkçe popun kraliçesini arasın. Bu şarkı tam anlamıyla dert tasayı arkada bırakıp, 'Aman, dünya batsa umrumda değil' kafasına girmelik. Arabada camları açıp avaz avaz söylemelik!

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Lady Gaga - Stupid Love

Listenin kapanışını neon renkler, çılgın danslar ve saf eğlenceyle yapıyoruz. Gaga’nın o eski yüksek tempolu günlerine döndüğü bu parça, içinde kalan son enerjiyi de ortaya çıkaracak.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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