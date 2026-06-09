%100 Çalışıyor: Haziran Ayı Boyunca Modunu Zirvede Tutacak Parçalar
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Geldik yılın en janti, en kıpır kıpır ayına! Haziran kapıda, havalar mis, içimiz fıkır fıkır ama durduk yere o içinizi sıkan mod düşüklüğü mü geliyor?
'Bugün yataktan kalkasım yok' dediğin an imdadına yetişecek, kulaklığı taktığın an seni caddelerin kraliçesi gibi hissettirecek o listeyi hazırladık. İçindeki o güçlü, bağımsız ve eğlenceli insanı uyandırmaya hazır mısın? Kulaklıkların şarjını fulle, ses seviyesini sona getir; işte Haziran ayı boyunca modunu %100 çalışır durumda tutacak liste!
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Hadise - Dum Tek Tek
Sabrina Carpenter - Espresso
Gülşen - Dan Dan
Dua Lipa - Training Season
Beyoncé - Run the World
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Taylor Swift - Shake It Off
Hande Yener - Sebastian
Nil Karaibrahimgil - Pırlanta
Chappell Roan - HOT TO GO!
Demet Akalın - Toz Pembe
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Lady Gaga - Stupid Love
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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