10 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
10 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti aylardır bebeklerinin cinsiyetini öğrenmeyi bekliyorlardı. Geçtiğimiz saatlerde Tayyargillerin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Ancak sakınan göze çöp battı ve organizasyon şirketi fiyaskosu güldürdü.
Mastürbasyon videosu ifşa edilen Drake'in konserde konuya dair açıklama yaptığı iddia edilen video TikTok'ta jet hızıyla viral oldu! Drake'in kadınlara seslendiği anlar ortalığı ayağa kaldırdı.
Ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, 2023 senesinin başında ayrıldıklarını açıklamışlardı. Uzun süren birlikteliğin ardından yollarını ayıran çift, geçtiğimiz aylarda ise barışma sinyalleri vermişti! Muhabir Online'ın aktardığına göre, Duygu Sarışın 14 Şubat sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, kendisine estetik göndermesi yapan bir takipçisine tokat niteliğinde verdiği cevapla gündeme geldi.
Magnet Quarterly, bu ay sayısında "Zamansızlık" temasıyla Ece Sükan, Burcu Esmersoy ve Teoman'ı bir araya getirdi. Derginin kapağını görenler gözlerini Teoman'dan alamadı!
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Ünlü pavyon türkücüsü Sincanlı Erkal'ın adını herkesin diline dolayan hit şarkısı ile ilgili şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Sevilen şarkının aslında çalıntı olduğu ortaya çıktı.
Biliyorsunuz ki Seher Sultan ve Feyza Altun arasındaki gerginliğiniz mazisi çok eski. Ancak tam da sular duruldu iki taraf da sakinleşti derken geçtiğimiz saatlerde yeni bir tartışmanın ateşi fitillendi. Seher Sultan'dan Feyza Altun'a ağızlara alınmayacak hakaretler geldi, küfürler havada uçuştu!
En son yüzüne ve dekolte bölgesine sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Bölgesel incelme ile yaza hazırlanan Seda Sayan yaza hazırladığı kaslı vücudunu sergiledi!
Bir süredir saçkıran hastalığı ile mücadele eden Işın Karaca, geçtiğimiz yıl kızının dökülen saçlarını kazıdığı anları paylaştı. Kızı için "Kahraman kızım" diyen Işın Karaca'nın o anları yürek burktu.
Eski dostu Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk olan ve "Ben Geyşayım" diyen Merve Boluğur'un evlilik açıklamaları çok konuşuldu.
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