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Estetik Operasyonlarına Bir Yenisini Daha Ekleyen Seda Sayan Yaz İçin Hazırladığı Kaslı Vücudunu Sergiledi!

Estetik Operasyonlarına Bir Yenisini Daha Ekleyen Seda Sayan Yaz İçin Hazırladığı Kaslı Vücudunu Sergiledi!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
10.02.2024 - 17:45

En son yüzüne ve dekolte bölgesine sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Bölgesel incelme ile yaza hazırlanan Seda Sayan yaza hazırladığı kaslı vücudunu sergiledi!

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Sabahların Sultanı, tüm Türkiye'nin bacısı Kadırgalı Seda Sayan'ı bilmeyen, tanımayan yoktur.

Sabahların Sultanı, tüm Türkiye'nin bacısı Kadırgalı Seda Sayan'ı bilmeyen, tanımayan yoktur.

Şarkıları, televizyon programları ve hareketli aşk hayatı derken Seda Sayan magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmüyor.

Şarkıları, televizyon programları ve hareketli aşk hayatı derken Seda Sayan magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmüyor.

Yukarıda saydığımız özellikler kadar konuşulduğu başka konular da var: geçirdiği estetik operasyonlar ve yaptığı 'shop'lar!

Yukarıda saydığımız özellikler kadar konuşulduğu başka konular da var: geçirdiği estetik operasyonlar ve yaptığı 'shop'lar!

Yaptırdığı estetik operasyonları kimseden çekinmeyerek anbean paylaşan ve açıklayan Seda Sayan, en son yüzüne sünnet derisi enjekte ettirmişti!

Yaptırdığı estetik operasyonları kimseden çekinmeyerek anbean paylaşan ve açıklayan Seda Sayan, en son yüzüne sünnet derisi enjekte ettirmişti!

Aynı işlemi dekolte bölgesi için de yaptırdı.

Yüzüne gösterdiği özeni şimdi de vücuduna gösteriyor! Yaza hazırlık yapmaya şimdiden başlayan Seda Sayan, kaslı vücudunu sosyal medyada sergiledi!

Yüzüne gösterdiği özeni şimdi de vücuduna gösteriyor! Yaza hazırlık yapmaya şimdiden başlayan Seda Sayan, kaslı vücudunu sosyal medyada sergiledi!
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İşte Seda Sayan'ın son hali 👇

Peki siz Seda Sayan'ın yaza hazırlığını nasıl buldunuz?

Peki siz Seda Sayan'ın yaza hazırlığını nasıl buldunuz?

Hadi yorumlara!

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İstediğin kadar estetik yaptır yaşlanmışsın bacım gelmişsin 60 yaşına neden hala bu 20 yaş genç kıza dönüşme arzusu