Eski Aşkı Çağatay Ulusoy'un Takibine Dönüş Yapan Duygu Sarışın 14 Şubat Sorusunu Ti'ye Aldı
Eski Aşkı Çağatay Ulusoy'un Takibine Dönüş Yapan Duygu Sarışın 14 Şubat Sorusunu Ti'ye Aldı
Ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, 2023 senesinin başında ayrıldıklarını açıklamışlardı. Uzun süren birlikteliğin ardından yollarını ayıran çift, geçtiğimiz aylarda ise barışma sinyalleri vermişti!
Muhabir Online'ın aktardığına göre, Duygu Sarışın 14 Şubat sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
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Sevilen oyuncu Çağatay Ulusoy, şu sıralar Gaddar dizisiyle seyirci karşısına çıkıyor.
Her ne kadar televizyon ekranlarından uzak kalsa da magazin gündeminden eksik olmadı kendisi.
"Son sevgilisi kimdi?" diye soracak olursanız, hem son ilişkisinin hem de en uzun ilişkisinin Duygu Sarışın olduğunu söyleyebiliriz.
Ayrılık haberinin üzerinden çok geçmeden ikisinin adı da başkalarıyla beraber anılmaya başlandı.
Gelin görün ki 2023 yılının ilk demlerine ayrılan çift, yılın son demlerinde ise birbirlerini sosyal medyadan takip etti.
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Bu takipleşme olayı, ilişkinin yeniden başlayacağına bir işaret olarak yorumlanırken Duygu Sarışın'a bu konudaki fikirleri sorulmuştu.
Henüz birbirlerini takip etmeden önce Çağatay Ulusoy ile ilgili sorulardan resmen kaçan Duygu Sarışın'a bu kez de 14 Şubat gününde bir planı olup olmadığı soruldu.
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