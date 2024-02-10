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Eski Aşkı Çağatay Ulusoy'un Takibine Dönüş Yapan Duygu Sarışın 14 Şubat Sorusunu Ti'ye Aldı

Eski Aşkı Çağatay Ulusoy'un Takibine Dönüş Yapan Duygu Sarışın 14 Şubat Sorusunu Ti'ye Aldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.02.2024 - 15:40

Ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, 2023 senesinin başında ayrıldıklarını açıklamışlardı. Uzun süren birlikteliğin ardından yollarını ayıran çift, geçtiğimiz aylarda ise barışma sinyalleri vermişti!

Muhabir Online'ın aktardığına göre, Duygu Sarışın 14 Şubat sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

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Sevilen oyuncu Çağatay Ulusoy, şu sıralar Gaddar dizisiyle seyirci karşısına çıkıyor.

Sevilen oyuncu Çağatay Ulusoy, şu sıralar Gaddar dizisiyle seyirci karşısına çıkıyor.

Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına dönene başarılı isim, hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Bugüne kadar birçok dijital projede yer almasına rağmen, kendini TV ekranlarında göremedik.

Her ne kadar televizyon ekranlarından uzak kalsa da magazin gündeminden eksik olmadı kendisi.

Her ne kadar televizyon ekranlarından uzak kalsa da magazin gündeminden eksik olmadı kendisi.

Kah geçirdiği değişimle kah özel hayatıyla geldi gündemimize kendisi. Bir aşk hayatının olup olmadığı merak konusu oldu. Zaman zaman da farklı isimlerle beraber anıldı.

"Son sevgilisi kimdi?" diye soracak olursanız, hem son ilişkisinin hem de en uzun ilişkisinin Duygu Sarışın olduğunu söyleyebiliriz.

"Son sevgilisi kimdi?" diye soracak olursanız, hem son ilişkisinin hem de en uzun ilişkisinin Duygu Sarışın olduğunu söyleyebiliriz.

Ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, tam 7 yıl boyunca dillere destan bir ilişki yaşamışlar, hatta evlenecekleri bile konuşulmaya başlanmıştı.

Fakat gelin görün ki çift, herkesi şaşırtarak ayrıldıklarını açıkladılar.

Ayrılık haberinin üzerinden çok geçmeden ikisinin adı da başkalarıyla beraber anılmaya başlandı.

Ayrılık haberinin üzerinden çok geçmeden ikisinin adı da başkalarıyla beraber anılmaya başlandı.

Gelin görün ki bu iddiaların aslı astarı bir türlü ortaya çıkmadı. Sadece iddia olarak kalmaya devam etti. 

Öte yandan çiftimiz ayrılık sürecinde kendilerine sorulan soruları da yanıtsız bıraktı.

Gelin görün ki 2023 yılının ilk demlerine ayrılan çift, yılın son demlerinde ise birbirlerini sosyal medyadan takip etti.

Gelin görün ki 2023 yılının ilk demlerine ayrılan çift, yılın son demlerinde ise birbirlerini sosyal medyadan takip etti.

İlk olarak Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi Duygu Sarışın'ı takip etmesi üzerine, bir süre sonra Duygu Sarışın da geri takip etmişti.

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Bu takipleşme olayı, ilişkinin yeniden başlayacağına bir işaret olarak yorumlanırken Duygu Sarışın'a bu konudaki fikirleri sorulmuştu.

Bu takipleşme olayı, ilişkinin yeniden başlayacağına bir işaret olarak yorumlanırken Duygu Sarışın'a bu konudaki fikirleri sorulmuştu.

Muhabirlerin 'yeniden bir barışma gerçekleşti mi?' sorusunu yanıtsız bırakan Duygu Sarışın, sadece 'teşekkürler' diyerek cevap vermişti.

Henüz birbirlerini takip etmeden önce Çağatay Ulusoy ile ilgili sorulardan resmen kaçan Duygu Sarışın'a bu kez de 14 Şubat gününde bir planı olup olmadığı soruldu.

Henüz birbirlerini takip etmeden önce Çağatay Ulusoy ile ilgili sorulardan resmen kaçan Duygu Sarışın'a bu kez de 14 Şubat gününde bir planı olup olmadığı soruldu.

Muhabir Online'ın aktardığına göre, Duygu Sarışın, katıldığı bir galada soruları yanıtladı. 

'14 Şubat'a tek mi gireceksiniz?' sorusunu Duygu Sarışın, 'Sen tek mi gireceksin?' diyerek yanıtladı.

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