10 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
10 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaşananlar konuşulmaya devam ediyor. Birçok ünlünün katıldığı ve şıklık geçidine dönüşen gecenin yıldızlarından birisi ise şüphesiz Mert Yazıcıoğlu olmuştu. Yazıcıoğlu gecede Kızıl Goncalar'da canlandırdığı rolle en iyi erkek oyuncu ödülünü alırken kırmızı halıda yaşananlar ise sosyal medyanın gündemine düştü. Bir hayranıyla çarpışan yakışıklı oyuncunun o halleri dizi senaryolarını aratmadı. Gelin neler yaşanmış, kim ne demiş birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olaylı Altın Kelebek ödül törenine damga vuran detaylardan birisi de Serenay Sarıkaya ile ayrılık iddialarına karışmasının ardından geceye katılmayan Mert Demir olmuştu. Sene boyunca yürek dağlayan parçalarla listelerden düşmemiş isim 'En İyi Şarkı' ödülüne layık görüldü. Fakat törene katılmayan Mert Demir yerine ödülü şarkının söz yazarı Mela Bedel aldı. Ödülü Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'a adayan söz yazarı Mela Bedel'in paylaşımı geceye damga vurmuştu. Bedel'den şimdi de ünlü komedyenin evinden paylaşım geldi! Aşk dedikoduları da gittikçe harlandı... Gelin o paylaşıma birlikte bakalım!
Eylül ayında Hülya Avşar'ın YouTube programına katılan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın'ın açıklamaları o dönem gündeme damgasını vurmuştu. Toplumsal olaylara ve gündemde yaşananlara gösterdiği tepkilerle de adından bahsettiren Aydilge ise bu programda Avşar'ın sözlerini son derece 'özendirici' bulmuş ve bu sektörün mağdurlarına da söz hakkı verilmesi gerektiğini söylemişti. Merve Taşkın'dan Aydilge'ye birkaç ay gecikmeli de olsa cevap geldi. Avşar'ı savunan Taşkın'ın sözleri sosyal medyada kısa sürede dikkate çekti. Gelin neler yaşanmış, Taşkın'ın Aydilge'ye cevabı ne olmuş birlikte bakalım👇
https://renovate.onedio.com/haber/mert-yazicioglu-na-karsi-mert-ramazan-demir-in-tarafinda-duran-demet-akalin-in-tahmini-tutmadi-1263728
Ülkemizin en tanıdık modacılarından biri olan Barbaros Şansal'ı tanıyamayanınız yoktur. Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Şansal, her açıklamasıyla da ayrı bir olay oluyor. Pek ünlü ismi eleştirdiğine şahit olduğumuz ünlü modacının hedefinde bu kez de Ebru Gündeş vardı. Gündeş'in geçmişinde yaşadığı sıkıntıları ortaya döküp laf sokan Şansal'ın sözleri kullancıların da tepkisini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun evliliğinden dünyaya Kemal gözümüzün önünde büyüyen çocuklardan biri oldu. Geçtiğimiz aylarda Disneyland pozlarıyla son halini gördüğümüz Kemal'in six pack şovu da ağızları açık bırakmıştı. Gazete Magazin'in haberine göre; Cem Yılmaz, oğlu Kemal hakkında gelen 'veliaht' sorusuna verdiği sporcu cevabıyla dikkat çekti.
Yazın renkli hit şarkıları, kışın depresyon hırkası tadındaki hüzünlü şarkılarıyla pop müziğinin sevilen seslerinden biri olmayı başaran İrem Derici'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi sosyal medyada da epey tanınan bir isim. Hatta öyle ki Derici, Twitter (X)'ı epey aktif kullanan ve buradaki söylemleriyle de sık sık magazin gündemine bomba gibi düşen bir ünlümüz. Biz onu her haliyle kabul ettik fakat bir şeyi bilemedik: İrem Derici ünlü olmasaydı, mesleği ne olurdu? Haydi gelin bakalım, Derici deyince kullanıcıların aklına hangi meslek grubu geliyormuş!
Sesi ve şarkıları ile Türk müzik sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Soner Sarıkabadayı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Sarıkabadayı, geçtiğimiz gün 46 yaşına girdi. Yeni yaşını ailesi ile kutlayan ünlü şarkıcı, kendi doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Doğum gününde arşive düşen Soner Sarıkabadayı'nın bebeklik fotoğrafını görenler tanıyamadı!
Şarkıları ile müzik listelerinin altını üstüne getiren Bengü geçtiğimiz aylarda özel hayatı ile gündeme gelmiş ve ünlü şarkıcı, Selim Selimoğlu ile 6 yıldır devam eden evliliğini tek celsede bitirmişti. Anlaşmalı boşanan Bengü, çocuklarının velayetini alırken boşanma nedenini de fikir ayrılığı olarak açıklamıştı. Bengü'den geçtiğimiz saatlerde göndermeli karma paylaşımı geldi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın