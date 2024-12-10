Laf Yerine Ulaştı mı? 1 Ay Önce 6 Yıllık Evliliğini Tek Celsede Bitiren Bengü'den Göndermeli 'Karma' Paylaşımı
Laf Yerine Ulaştı mı? 1 Ay Önce 6 Yıllık Evliliğini Tek Celsede Bitiren Bengü'den Göndermeli 'Karma' Paylaşımı
Şarkıları ile müzik listelerinin altını üstüne getiren Bengü geçtiğimiz aylarda özel hayatı ile gündeme gelmiş ve ünlü şarkıcı, Selim Selimoğlu ile 6 yıldır devam eden evliliğini tek celsede bitirmişti. Anlaşmalı boşanan Bengü, çocuklarının velayetini alırken boşanma nedenini de fikir ayrılığı olarak açıklamıştı. Bengü'den geçtiğimiz saatlerde göndermeli karma paylaşımı geldi!
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2018 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten 2 çocuk sahibi olan Bengü ve Selim Selimoğlu, geçtiğimiz ekim ayında 6 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı hatırlarsanız.
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Bengü ve Selim Selimoğlu çifti anlaşmalı olarak boşanmış 2 çocuğun velayetini ise ünlü şarkıcı Bengü almıştı.
Ünlü şarkıcı boşanma nedenini ise "Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını konuşarak çözemeyeceğimizi fark anladığımız için evliliğimizi bitirme kararı aldık ve anlaşmalı olarak boşandık" cümleleriyle açıklamıştı.
Açıklamasının ardından boşanmasıyla ilgili sessizliğini bugüne dek koruyan Bengü, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.
Bengü'nün 'Karma' notunu düştüğü paylaşımının Selim Selimoğlu'na gönderme olduğu düşünüldü.
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İşte Bengü'nün paylaşımı 👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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