Doğum Gününde Arşive Düşen Soner Sarıkabadayı'nın Bebeklik Fotoğrafını Görenler Tanıyamadı!
Doğum Gününde Arşive Düşen Soner Sarıkabadayı'nın Bebeklik Fotoğrafını Görenler Tanıyamadı!
Sesi ve şarkıları ile Türk müzik sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Soner Sarıkabadayı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Sarıkabadayı, geçtiğimiz gün 46 yaşına girdi. Yeni yaşını ailesi ile kutlayan ünlü şarkıcı, kendi doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Doğum gününde arşive düşen Soner Sarıkabadayı'nın bebeklik fotoğrafını görenler tanıyamadı!
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Sesi ve şarkıları ile Türk müzik sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Soner Sarıkabadayı'yı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme gelen isimlerden bir tanesi.
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Ünlü şarkıcı 2015 yılında "Tarifi Zor" adlı şarkısının klibinde tanıştığı Kolombiya güzellik kraliçesi seçilen Madelein Lopez Camelo ile 2020 yılında nikah masasına oturmuş, ekim ayında nikah masasına oturan ünlü çift aynı ay içerisinde ilk çocukları Hasan Matias'ı da kucağına almıştı.
8 Aralık'ta 46 yaşına giren Soner Sarıkabadayı, bu kez de kendi doğum gününü kutladığı paylaşım ile gündeme geldi!
Doğum gününde arşive düşen Sarıkabadayı, paylaşımına "İyi ki doğdum iyi ki varım. 🎂❤️ Aileme ve sevdiklerime beni ve benliğimi oluşturdukları için çok teşekkür ederim. Dinleyenlerimin de aramızdaki bu yıkılmaz bağı kuran kalplerinden öpüyorum. 🫶🏼🧿" notunu düşerken ünlü şarkıcının bebeklik fotoğrafı görenleri şaşırttı!
İşte Soner Sarıkabadayı'nın paylaşımı! 👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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