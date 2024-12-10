Sesi ve şarkıları ile Türk müzik sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Soner Sarıkabadayı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Sarıkabadayı, geçtiğimiz gün 46 yaşına girdi. Yeni yaşını ailesi ile kutlayan ünlü şarkıcı, kendi doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Doğum gününde arşive düşen Soner Sarıkabadayı'nın bebeklik fotoğrafını görenler tanıyamadı!