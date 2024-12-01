1 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
1 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Finali üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, hafızalarımızdan silinmeyen bazı yapımlar vardır. Bu listenin başında Aşk-ı Memnu dizisini saymazsak büyük ayıp olur. 2010'da biten efsane dizinin unutulmaz karakterlerini 'Nihal', 'Adnan Bey' ve 'Bihter' bilmeyeneniniz yoktur. Rollerinin en iyi şekilde hakkını veren Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya uzun zaman sonra bir araya geldi. Ortaya çıkan kare sosyal medyaya damgasını vurdu.
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2. Finali üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, hafızalarımızdan silinmeyen bazı yapımlar vardır. Bu listenin başında Aşk-ı Memnu dizisini saymazsak büyük ayıp olur. 2010'da biten efsane dizinin unutulmaz karakterlerini 'Nihal', 'Adnan Bey' ve 'Bihter' bilmeyeneniniz yoktur. Rollerinin en iyi şekilde hakkını veren Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya uzun zaman sonra bir araya geldi. Ortaya çıkan kare sosyal medyaya damgasını vurdu.
3. Hande Erçel attığı her adımla apayrı bir gündem olmayı başarıyor biliyorsunuz ki. Kendisi ya Hakan Sabancı'yla olan aşkıyla, ya yaptığı iş birlikleriyle ya da oyunculuğuyla sürekli manşetlerde. İtalyan moda tasarımcısı Donatella Versace'nin sosyal medya hesabından Hollywood yıldızlarıyla birlikte de Hande Erçel'i paylaşmasıyla çok konuşuldu. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun yazısına göre; ünlü oyuncu, dünya çapında tanınmış isimleri takipçileriyle solladı.
4. Türk müziğinin başarılı seslerinden bir tanesi olan Sibel Can şehir şehir dolaşıp konser maratonuna devam ediyor. Her sahnesi ayrı ayrı beğeni toplayan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde Ankara'da konserinde giydiği assolist kombiniyle dillere fena düşmüştü. Elbiseden çok her şeye benzetilen kombinin etkisi geçmemişti ki, yeni bir elbise daha sosyal medyaya damgasını vurdu. Yine Ankara sahnesinde ilginç bir elbise tercihi yapan Sibel Can bir kez daha goygoyculardan nasibini aldı!!
5. Magazin gündemini takip eden herkes Hadise ve Mehmet Dinçerler ikilisinin evliliğini duymuştur. Bir anda nikah masasına oturan çiftin birlikteliği ise beklendiği kadar uzun sürmemişti. Dört ay süren evliliğin ardından ne ünlü iş insanından ne de popüler şarkıcıdan bir açıklama gelmemişti. Boşanmalarının üzerinden epey geçen ikilinin sessizlik nedeni ortaya çıktı. Fatih Altaylı'ya konuk olan Hadise konuşmalarının ardındaki gerçeği açıkladı.
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6. Evlilik teklifi gelmedi ama ikinci sene doldu! Aşka başladıkları ilk günden beri gündemden bir an olsun düşmeyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, bütün dünyayı beraber gezdikleri koca iki seneyi geçtiğimiz saatlerde doldurdular. Hakan Sabancı'dan yine bir şey göremedik... Ancak Hande yaptı romantikliğini! Kimileri iki senenin su gibi akıp geçmesin şok oldu, kimileri nihayet bu çifti sevmeye başladığını söyledi, kimileri "samimiyetsizlikte" ısrarcı oldu. Buyurun, Hande hanımlar nasıl bir kutlama yapmış beraber görelim!
7. 1968 yılında Adana'da dünyaya gelen şarkıcı Murat Kekilli'yi bir çoğumuz 'Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz' sözlerine yer verdiği şarkısıyla tanıyoruz. Bir dönemlerin en ikonik şarkılarından biri olan Bu Akşam Ölürüm, bir neslin gençlik yıllarına şahitlik etmiştir eminiz ki. Tanınan şarkıcı şimdilerde yaptığı bir açıklanmayla gündem oldu. Kekilli, eğer hayatı film olursa hangi ünlü oyuncunun onu canlandırmasını istediğini açıkladı. Murat Kekilli'nin istediği oyuncu ile arasında fenotip olarak hiçbir benzerlik bulunmaması ise dikkat çekti.
8. Geçtiğimiz sene 11 Ekim'de uzunca bir süredir aşk yaşadığı Serkan Sağdıç'la dünyaevine giren ünlü şarkıcı Melek Mosso'dan oldukça şüpheli hamleler geldi. Birbirlerine duydukları koca aşkı her fırsatta dile getiren, bir senedir de keyiflerinin çok yerinde olduğunu sandığımız aşıkların evliliğinde büyük çatırdamalar yaşadığı iddia edildi. Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'tan herhangi bir açıklama gelmedi. Fakat her ikisi de birbirlerini takipten çıktılar ve beraber tüm fotoğraflarını maziye gömerek sildiler... Peki sahiden boşanıyorlar mı? Gelin, detayları beraber inceleyelim.
9. Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadıklarını öğrendiğimiz Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç, daha en başından ısınılamayan çiftlerden olmayı başarmıştı. Nedendir bilinmez, ikili çok "alakasız" ve "uyumsuz" bulunmuştu. Tabii ki sosyal medyayı dinleyecek halleri yok, taze aşklarına tam gaz devam edip birçok yerde de beraber görüntülendiler. Geçtiğimiz saatlerde sinema öncesi muhabirlere yakalanan Koç ve Subaşı, yılbaşı planlarını anlattı. Aceleleri vardı, set müsaade ederse beraber olacaklarını söylediler ama yine ve yeniden dikkati çeken tek detay alakasızlıkları oldu!
10. Ses renginin eşi benzeri olmadığı konusunda birçok kişinin hemfikir olduğu, sahne şovları ve duygusal parçalarıyla dinleyenleri bambaşka diyarlara götüren şarkıcı Ebru Gündeş ve iş insanı Murat Özdemir, bu senenin şubat ayında Dubai'de gerçekleşen bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Hatta Gündeş bir süredir Türkiye ve Dubai arasında mekik dokuduğu bir yaşam sürüyordu. Fakat ikilinin mutluluğu kısa sürdü. Gazetemagazin'in iddialarına göre Ebru Gündeş ve Murat Özdemir yollarını ayırdı. Daha öncelerde eski eşi Gündeş ve Murat Özdemir'in ilişkisini evliliğinin bitme nedeni olarak öne sürmüştü. Bu açıklama akıllara gelince sosyal medya kullanıcılarının birçoğu da 'Ebru Gündeş karma mı yaşıyor?' dedi.
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11. Şimdilerde ilk oyunculuk deneyimini tadan, Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan ile beraber başrol oynayan Hadise, geçtiğimiz saatlerde Fatih Altaylı'yla Pazar Sohbeti'ne konuk oldu. Kariyer aşamalarından detaylıca söz eden Hadise konu Eurovision'a geldiğinde büyük bir itirafta bulundu. Belçika'nın her sene kendisine ulaştığını belirten Hadise, çekincelerini de dile getirdi.
12. Prens dizisiyle iki sezondur fırtınalar estiren ve çok yakında üçüncü sezonla yepyeni bir fırtına daha koparmaya hazırlanan Giray Altınok, geçtiğimiz saatlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu. Oldukça keyifli geçen sohbet de sıra "O mu? Bu mu?" ya geldiğinde ise stüdyo resmen kahkahaya boğuldu. Birtakım ünlüler arasında yemeğe çıkmak konsepti altında seçim yapması istenen Giray Altınok, "Scarlett Johansson mu? Icardi mi?" sorusuna verdiği cevapla büyük keyiflendirdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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