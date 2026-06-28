Sevgili Yengeç, bu haftaya Merkür'ün durağanlaşmasının getirdiği yavaşlatıcı etkiyle başlayarak kariyer veya eğitim planlarında bir adım geri çekiliyorsun. Gelen maillere anında cevap vermek veya yeni projeler üretmek içinden gelmiyor; bir tür zihinsel 'nadas' dönemine giriyorsun. İster evrak bekleyen biri ol ister kendi işini yapan bir girişimci, eylemsizliğin getirdiği bu dinlenme süreci, zihinsel tükenmişliğini tedavi ederek seni yeniliyor.

Hafta sonuna doğru ise Mars ile Uranüs kavuşumu mücadele ettiğin resmi kurumlarda veya ticari rakiplerinle olan ilişkilerinde sana yepyeni, barışçıl bir strateji sunuyor. Masaya yumruğunu vurmak yerine, kimsenin aklına gelmeyecek o teknolojik veya yenilikçi bir uzlaşma teklifi sunarak krizi anında dindiriyorsun. Ani bir manevrayla sergilediğin bu diplomatik zeka, sana uzun vadede büyük bir kazanç kapısı aralıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…