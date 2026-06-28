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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Haziran - 5 Temmuz Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Haziran - 5 Temmuz haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu haftaya Merkür'ün durağanlaşmasının getirdiği yavaşlatıcı etkiyle başlayarak kariyer veya eğitim planlarında bir adım geri çekiliyorsun. Gelen maillere anında cevap vermek veya yeni projeler üretmek içinden gelmiyor; bir tür zihinsel 'nadas' dönemine giriyorsun. İster evrak bekleyen biri ol ister kendi işini yapan bir girişimci, eylemsizliğin getirdiği bu dinlenme süreci, zihinsel tükenmişliğini tedavi ederek seni yeniliyor.

Hafta sonuna doğru ise Mars ile Uranüs kavuşumu mücadele ettiğin resmi kurumlarda veya ticari rakiplerinle olan ilişkilerinde sana yepyeni, barışçıl bir strateji sunuyor. Masaya yumruğunu vurmak yerine, kimsenin aklına gelmeyecek o teknolojik veya yenilikçi bir uzlaşma teklifi sunarak krizi anında dindiriyorsun. Ani bir manevrayla sergilediğin bu diplomatik zeka, sana uzun vadede büyük bir kazanç kapısı aralıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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