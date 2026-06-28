Sevgili Yengeç, bu hafta başı Merkür'ün durağan konumu hayatındaki hızlı akışı bir anda dondurarak seni içsel bir muhasebeye davet ediyor. Sürekli başkaları için koşuşturmaktan yorulduğunu fark edip, iletişim kanallarını kapatarak bütünüyle kendi zihnine dönüyorsun. Sessizliği seçerek sergilediğin bu duruş, enerjini toparlamanı ve kendini dışarıya karşı güvence altına almanı sağlıyor.

Hafta sonuna doğru Mars ile Uranüs kavuşumu içsel rekabet ateşini aniden yatıştırarak sana diplomasiyi ve sürprizli uyanışları getiriyor. Haklı çıkmak için savaşmak yerine, bütünüyle farklı bir perspektif geliştirerek sorunları zekice çözüyorsun. Ani geliştirdiğin bu barışçıl ve marjinal stratejiler, hayat mücadelesinde sana beklenmedik avantajlar sağlıyor.

Peki ya aşk? Hafta başı Oğlak burcunda gerçekleşen Dolunay karşıt evinde parlayarak ilişkilerde uzun süredir emek verdiğin konuların hasadını almanı destekliyor. İlişkin varsa, aylardır çabaladığın, düzeltmek için uğraştığın bir sorunun nihayet ortak bir kararla çözüldüğünü görerek beraberliğini resmi ve ciddi bir zeminde sağlamlaştırıyorsun. Bekarsan, yalnızlık sürecinde kendi üzerine yaptığın o sabırlı çalışmaların meyvesini verip, ne istediğini çok net bildiğin, olgun ve güvenilir insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…