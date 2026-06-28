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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Haziran - 5 Temmuz Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Haziran - 5 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta başı Merkür'ün durağan konumu hayatındaki hızlı akışı bir anda dondurarak seni içsel bir muhasebeye davet ediyor. Sürekli başkaları için koşuşturmaktan yorulduğunu fark edip, iletişim kanallarını kapatarak bütünüyle kendi zihnine dönüyorsun. Sessizliği seçerek sergilediğin bu duruş, enerjini toparlamanı ve kendini dışarıya karşı güvence altına almanı sağlıyor.

Hafta sonuna doğru Mars ile Uranüs kavuşumu içsel rekabet ateşini aniden yatıştırarak sana diplomasiyi ve sürprizli uyanışları getiriyor. Haklı çıkmak için savaşmak yerine, bütünüyle farklı bir perspektif geliştirerek sorunları zekice çözüyorsun. Ani geliştirdiğin bu barışçıl ve marjinal stratejiler, hayat mücadelesinde sana beklenmedik avantajlar sağlıyor.

Peki ya aşk? Hafta başı Oğlak burcunda gerçekleşen Dolunay karşıt evinde parlayarak ilişkilerde uzun süredir emek verdiğin konuların hasadını almanı destekliyor. İlişkin varsa, aylardır çabaladığın, düzeltmek için uğraştığın bir sorunun nihayet ortak bir kararla çözüldüğünü görerek beraberliğini resmi ve ciddi bir zeminde sağlamlaştırıyorsun. Bekarsan, yalnızlık sürecinde kendi üzerine yaptığın o sabırlı çalışmaların meyvesini verip, ne istediğini çok net bildiğin, olgun ve güvenilir insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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