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Yengeç Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu haftaya Oğlak burcundaki Dolunay'ın getirdiği büyük netleşme ve somutlaştırma enerjisiyle başlayarak duygusal hayatında belirsizliklere tamamen son veriyorsun. Havada kalan sözler yerine, imzalarla veya kesin kararlarla desteklenen ciddi adımlar görmek beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Güvenli bir statü arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle ilişkinin adını tam olarak koyup nişan, evlilik veya aynı eve çıkma gibi oldukça resmi kararlar alarak beraberliğinizi sarsılmaz bir hale getiriyorsun. Geleneksel ve somut barındıran bu adımlar aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, sana sadece duygusal vaatler sunan ama sorumluluk almayan herkesi hayatından bütünüyle çıkarıyorsun. Sana saygı vadeden, maddi ve manevi ayakları yere basan olgun bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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