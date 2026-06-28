Sevgili Yengeç, bu haftaya Oğlak burcundaki Dolunay'ın getirdiği büyük netleşme ve somutlaştırma enerjisiyle başlayarak duygusal hayatında belirsizliklere tamamen son veriyorsun. Havada kalan sözler yerine, imzalarla veya kesin kararlarla desteklenen ciddi adımlar görmek beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Güvenli bir statü arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle ilişkinin adını tam olarak koyup nişan, evlilik veya aynı eve çıkma gibi oldukça resmi kararlar alarak beraberliğinizi sarsılmaz bir hale getiriyorsun. Geleneksel ve somut barındıran bu adımlar aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, sana sadece duygusal vaatler sunan ama sorumluluk almayan herkesi hayatından bütünüyle çıkarıyorsun. Sana saygı vadeden, maddi ve manevi ayakları yere basan olgun bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…