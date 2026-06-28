Sevgili Yengeç, bu hafta ortası Ay ile Merkür karşıtlığı zihinsel yorgunluğunun doğrudan mide asiditesine ve sindirim sistemine vurabileceğini gösteriyor. Aşırı düşünmenin yarattığı bu fizyolojik stresi azaltmak için hafif, alkali beslenmeye yönelerek midene taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içinde bir nefes terapisi randevusu da almalısın.

Hafta ortasında meydana gelen Ay ile Plüton kavuşumu ise hücresel yıkım ve yeniden yapım sürecini destekleyerek, vücudundaki kist veya miyom gibi derin hassasiyetlerin onarımı için sana güçlü bir şifalanma enerjisi sunuyor. Bedeninin kendi kendini iyileştirme gücüne güveneceğin bu süreçte kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…