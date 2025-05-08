9 Mayıs Cuma Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün geçmişin tozlu sayfalarından biri ansızın aralanabilir. Belki de çoktan bittiğini düşündüğün, üzerine toprak attığın bir ilişkinin anıları, beklenmedik bir rüzgarla yeniden hayatına dalga dalga yayılabilir. Bu durum karşısında ne yapacağını bilemiyor, hangi adımı atacağını kestiremiyorsan, kalbinin derinliklerine kulak vermelisin. Kendine ait olan yeri, kalbinin sesiyle bulmalısın. Ancak unutma, eğer bir şeyler bitmişse, onları geride bırakmaya da hazır olmalısın.

Geçmiş ile gelecek arasındaki ince çizginin bulanıklaştığı bu dönemde, eğer zaten bir ilişkin varsa, bu karmaşadan hızlıca çıkmak senin için en iyisi olabilir. Geçmişin gölgesi, mevcut ilişkini zorlaştırmadan, bu dalgaları hızlıca atlatmanı öneririz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…