17 Mayıs Cumartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün senin için biraz karmaşık bir gün olabilir. Derinlerde saklı kalmış duygular, bastırılmış arzular ve yoğun hislerini kontrol etmek biraz zor olabilir. Partnerinin her bir hareketini, söylediği her bir kelimeyi detaylarıyla analiz etmek yerine, iç sesini, sezgilerini de dinlemeyi ihmal etmemelisin. İlişkindeki dengeyi korumak için, mantığını ve kalbini bir arada kullanmayı unutmamalısın!

Öte yandan, bugün mutlu olmak istiyorsan; kendine ve sevdiklerine de zaman ayırmalısın. Kendine bir mola ver, sevdiklerinle kaliteli zaman geçir... Hatta partnerinle baş başa romantik bir film izlemek ya da birlikte yemek yapmak da aranızdaki bağı güçlendirecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…