12 Mayıs Pazartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün senin için son derece kritik ve belirleyici bir gün olacak. Neden mi? Çünkü Akrep burcunda gerçekleşen Dolunayın etkisi, sıradan bir Dolunaydan çok daha farklı ve derin olacak. Bu etki altında, ilişkilerdeki gerçek niyetler, saklanmış duygular ve belki de uzun süredir adeta bir örtü gibi üzerine çektiğin gerçekler, birer birer gün yüzüne çıkacak.

Tam da bu noktada hiç farkında olmadan göz ardı ettiğin, belki de bilinçli olarak görmezden geldiğin bazı durumlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Bu durumlar, özellikle partnerinle aranda kurduğun bağı sorgulamana neden olabilir. İlişkinin ne kadar sağlam temellere dayandığını, bu süreçte daha net bir şekilde görebilirsin.

Bize soracak olursan, hem kendine hem de O'na dürüst olmanın ve tutkularının peşinden koşmanın tam zamanı! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…