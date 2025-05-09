10 Mayıs Cumartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, gökyüzündeki hareketlilik ve enerji ilişkilerini etkileyebilir. Zira Merkür, Boğa burcuna geçiş yapıyor ve bu geçiş, ilişkilerinde biraz daha soğuk ve mesafeli bir tutum sergilemesine neden olabilir.

Mesafeli ama aynı zamanda duygusal ifadenin daha açık ve net olmasını ise ilişkilerinin seyrini değiştirebilir. Çünkü duygularını ve düşüncelerini ölçülü bir şekilde ifade etmek, ilişkindeki sınırları belirlemene yardımcı olacaktır. Artık aşktan ne istediğini ve partnerinle arandaki ilişkinin nasıl şekilleneceğini biliyorsun... Bunu O'na da açıklamalı, tabii bu sırada dikkatli olmalısın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...