13 Mayıs Salı Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Merkür ve Plüton'un bir araya gelerek oluşturduğu özel açı, ilişkilerin en derin noktalarına dalmak için mükemmel bir fırsat yaratıyor. Bu, belki de uzun süredir üzeri tozlu bir halı gibi örtülen, konuşulmayan bazı konuların gün yüzüne çıkma zamanının geldiği anlamına geliyor.

Bu konular, belki de uzun zamandır sessizliğini koruyan, bir volkan gibi patlama noktasına gelen duygularının dışa vurulmasına neden olabilir. Ancak, bu durum karşısında endişe duymak yerine, bunu bir fırsat olarak görmeni öneririz. Çünkü bu durum, ilişkinin dönüşmesi ve belki de daha sağlıklı bir zemine oturması için bir adım olabilir.

Bu süreçte, içinde bulunduğun durumu bir samimi yüzleşme olarak kabul et. Duygularını dürüstçe ifade etmekten çekinme ve aynı şekilde partnerinin de duygularını açıkça ifade etmesine izin ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…