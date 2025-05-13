14 Mayıs Çarşamba Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Jüpiter, senin kalbinde yeni bir enerji patlaması yaşanacağını müjdeliyor. Belki de beklediğin son kişiyle, hiç de beklenmedik bir anda oluşacak bir yakınlıkla hayatın değişebilir. Kendini aşkın ilk kıvılcımına kaptır yeterli olacaktır...

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu dönemde birlikte alacağın bir karar, ilişkini daha da güçlendirebilir ve bir sonraki seviyeye taşıyabilir. Belki de birlikte yeni bir ev almak, birlikte bir iş kurmak veya belki de evlilik kararı almak üzeresindir. Kim bilir, belki de sen bir sonraki adımı atmaya hazırsındır ve bizim de çeyrek altınları biriktirme vaktimiz gelmiştir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…