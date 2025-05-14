15 Mayıs Perşembe Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün gökyüzünde biraz karışıklık hakim olabilir. Bağımsızlık aşkın ve partnerinin sana olan bağlılık ihtiyacı arasında minik bir çatışma yaşanabilir. Bu durumda, terazinin iki kefesini de dikkatlice dengelemek oldukça önemli. Aşkın karmaşık dünyasında, özgür bir kuş gibi uçmanın yanı sıra, birine sıkıca bağlanmanın da mümkün olduğunu unutma.

Eğer bekarsan, özgür ruhunu ve bağımsızlık aşkını da biraz yalnızlaştırabilir. Yeni bir aşka yelken açmanın zorlu dalgalarıyla başa çıkmak biraz zor gibi görünüyor. Ancak unutma, her zorluk bir öğrenme fırsatıdır ve belki de bu süreçte kendini daha iyi tanıma şansı da bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…