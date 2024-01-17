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Zeytinburnu'nda Bir Mağazada Hırsızlık Yaparken Yakalanan 3 Kadın Kaçabilmek İçin Sokak Ortasında Soyundu

Zeytinburnu'nda Bir Mağazada Hırsızlık Yaparken Yakalanan 3 Kadın Kaçabilmek İçin Sokak Ortasında Soyundu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 15:22

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İstabul, Zeytinburnu'nda 3 kadın girdikleri dükkandan içinde 3 bin dolar ve araba anahtarları olan bir çanta ile birkaç elbise çaldı.

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Dükkan çalışanları durumu farkedince çalınanları geri almak için müdahale etmeye çalıştı. Fakat o sırada kadınlar soyunmaya başladı.

Dükkan çalışanları durumu farkedince çalınanları geri almak için müdahale etmeye çalıştı. Fakat o sırada kadınlar soyunmaya başladı.

Kadınlar soyunmaya başlayınca, müdahale etmek için dükkanın önüne gelen diğer esnaflar da bir şey yapamadı.

Kadınlar soyunmaya başlayınca, müdahale etmek için dükkanın önüne gelen diğer esnaflar da bir şey yapamadı.

Kadınlar çaldıkları ürünlerle oradan uzaklaşmayı başardı.

Dükkanın sahibi Selahattin Aydın, yaşanan olayın ardından emniyet güçlerine haber verdi. Polisler kısa sürede şüphelilerin peşine düştü.

Dükkanın sahibi Selahattin Aydın, yaşanan olayın ardından emniyet güçlerine haber verdi. Polisler kısa sürede şüphelilerin peşine düştü.

Olayın yaşandığı sırada mağazanın güvenlik kamerası, yaşananları net bir şekilde kayıt altına aldı.

İşte o anlar;

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