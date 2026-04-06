Zeka ve Güç: Hayatın İçinden Bir Hikaye

Güneşli bir yaz sabahıydı. Ormanın derinliklerinde, eski bir mağarada yaşayan zeki ve yaşlı tilki, karnındaki açlıkla uyanmıştı. Bütün sabahı mağarasında pinekleyerek geçirmişti. Artık dışarı çıkmanın, temiz havayı ciğerlerine doldurmanın ve birkaç küçük av yakalamanın vakti gelmişti. Patikada sakin sakin yürürken, arkasından sessiz ve ağır adımlarla yaklaşan bir gölge fark etmedi. Birden güçlü pençeler onu kavradı. Kaplan’dı bu. Dev gibi bedeniyle tilkiyi yere mıhlamış, aç gözlerle bakıyordu. Tilki’nin kalbi deli gibi çarpıyordu ama o anda korkusunu bastırdı. Yüzündeki dehşet ifadesini silip, sakin ve kendinden emin bir sesle konuştu: “Dur, ey Kaplan! Beni yemeye kalkma. Bilmiyor musun ki ben, hayvanlar âlemine hükmetmek üzere gökler tarafından yeryüzüne gönderildim? Eğer bana bir zarar verirsen, göklerin gazabına uğrayacaksın.” Kaplan önce bir an duraksadı, sonra gür bir kahkaha attı. Ses ormanda yankılandı. “Ne kadar da komik bir yalan, küçük tilki! Cesur ol ve kaderini kabul et. Seni yiyeceğim.” Fakat tilkinin gözlerinde ne korku ne de panik vardı. Diğer avları gibi titremiyor, aksine dimdik duruyordu. Bu durum kaplanı şüphelendirdi. Merakı ağır bastı ve sordu: “Peki madem gökler tarafından gönderildin ve hayvanlar dünyasına hükmediyorsun… Bunu kanıtlayabilir misin?” Tilki içinden gülümsedi. Fırsat doğmuştu. Göğsünü kabarttı, başını dik tuttu ve gururla cevap verdi: “Elbette kanıtlayabilirim. Eğer bana inanmıyorsan, gel birlikte ormanda bir yürüyüş yapalım. Sen arkamdan yürü, ben önden gideyim. Diğer hayvanların bana gösterdikleri saygıyı kendi gözlerinle gör.” Kaplan bir süre düşündü. Tilkinin kaçamayacağını biliyordu; yeter ki hemen arkasından yürüsün. Merakı ve hafif bir endişe, onu ikna etti. “Pekâlâ,” dedi, “yürüyelim bakalım.” Böylece ikisi ormanın patikalarında yan yana değil, tilki önde, kaplan hemen arkasında yürümeye başladılar. Ormanda ilk karşılarına çıkan tavşanlar, tilkiyi görür görmez donakaldılar. Ardından dev gibi kaplanı fark edince panik içinde çalıların arasına dalıp kaçıştılar. Biraz ileride geyikler, tilkiyi görünce irkildiler; kaplanı fark edince de yıldırım gibi ormana daldılar. Kuşlar dallardan havalandı, sincaplar ağaç kovuklarına sığındı. Herkes can havliyle kaçıyordu. Kaplan bütün bunları izliyordu. Gözüne göre, bütün hayvanlar tilkiden korkup kaçışıyordu. Tilkinin arkasında yürüdüğü için, onun ne kadar güçlü ve korkutucu olduğunu düşünmeye başladı. Yavaş yavaş içine bir korku düştü. “Demek doğru söylüyormuş…” diye mırıldandı kendi kendine. “Gökler tarafından gönderilmiş… Hayvanlar âleminin hakimi…” Tilki önden yürümeye devam ederken, kaplanın adımları yavaşladı. Sonunda dayanamadı. Tek kelime etmeden arkasını döndü ve rüzgâr gibi ormana dalıp gözden kayboldu. Zeki tilki olduğu yerde durdu, derin bir nefes aldı ve gülümsedi. Bir kez daha zekâsı, kaplanın koca pençelerinden daha güçlü olduğunu kanıtlamıştı.
Bu masalı neden anlattım? Çünkü işte tam da bu: Kaplan gücün ta kendisi, tilki ise zekânın. Kaplanın yaptığı tek şey pençelerini göstermek. Ama tilki, kaplanın kendi kibrini ve algı yanılgısını kullanarak kurtuluyor. Hayvanlar aslında tilkiden değil, kaplandan kaçıyor. Ama kaplan bunu fark edemiyor. Çünkü kendi gücüne o kadar güveniyor ki, gözlerinin önündeki gerçeği görmüyor. Ne tanıdık, değil mi?