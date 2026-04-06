Zeka ve Güç: Hayatın İçinden Bir Hikaye

Hüsamettin Oğuz
06.04.2026 - 13:42

Düşünsenize… Güçlü olmak mı daha iyi, yoksa zeki olmak mı? İnsanlık olarak binlerce yıldır bu sorunun peşindeyiz. Kimi zaman kas gücüyle, silah zoruyla, kimi zaman da parayla bir yerlere gelmeye çalıştık. Ama ne oldu? İmparatorluklar yıkıldı, krallar unutuldu, dev ordular toza dönüştü. Geriye ne kaldı peki? Fikirler, buluşlar, hikâyeler ve tabii ki o incecik tilkinin kaplanı nasıl alt ettiğini anlatan masallar.

Evet evet, tam da bu sorunun peşine düştüm: Gerçek güç nedir? Koca pençelerde mi, yoksa kurnaz bir beyinde mi? Siyasetçilerin makam odalarından bilim insanlarının laboratuvarlarına, sanatçıların atölyelerinden gündelik hayatın koşturmacasına kadar her yerde karşımıza çıkan bu kadim tartışmaya, bu kez biraz daha yakından, biraz daha içten bakalım istedim.

Hadi başlayalım.

Belki de tilkinin yaptığı gibi, biz de kaplanın gücünün ardındaki boşluğu fark ederiz.

Siyasetçilere bakalım; güç mü zekâyı doğurur, yoksa zekâ mı gücü?

Şimdi dürüst olalım: Siyaset dendiğinde çoğumuzun aklına koltuk kavgaları, pazarlıklar, meydan okumalar gelir. Haklıyız da aslında. Tarih boyunca nice hükümdar, nice lider, sırf gücü elinde tutmak için her yolu denemiştir. Ama şu gerçeği de unutmamak gerek: Kalıcı olanlar hep zekâlarıyla, stratejileriyle, insanları anlama yetileriyle fark yaratmışlardır.

Mesela Büyük İskender… Onu sadece askerleriyle değil, düşmanını çözme yeteneğiyle hatırlıyoruz. Ya da Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’yi ele alalım: Karşısında Bizans’ın kaleleri var, askeri gücü sınırlı. Ama anlaşmayı bilir, zamanlamayı bilir, güven kazanmayı bilir. İşte bu, zekânın siyaset sahnesindeki yankısıdır.

Günümüze gelelim. Churchill’in karanlık günlerdeki konuşmaları, Mandela’nın affetme stratejisi, Atatürk’ün askerî dehayı sivil vizyonla yoğurması… Hepsi bize bir şey söyler: Güçlü olmak yetmez, doğru yerde, doğru zamanda, doğru aklı kullanmak gerekir.

Ama itiraf edeyim, bugün biraz karışık. Sosyal medya çağında bazen kurnazlık, zekâ diye pazarlanıyor. Algı yönetimi, kutuplaştırma, duygulara oynama… Bunlar kısa vadede işe yarıyor, evet. Ama ne kadar dayanıklı? Tilki kaplanı bir kere atlatır, peki ya sonra? Kaplan öğrenir mi? İşte esas mesele bu. Siyasette kalıcı başarı, asıl zekâdan gelir; kurnazlık sadece bir perde arası oyunudur.

Ya bilim insanları; düşüncenin sessiz ama dev dalgası

Şimdi bir de bilim insanlarına bakalım. Bunların gücü neye dayanır? Ne orduları vardır ne de bakanlıkları. Ama gelin görün ki, bir Galileo çıkar, “Dünya dönüyor” der – hapse atılır, ama yine de “dönüyor” diye mırıldanır. O mırıltı yüzyıllar sonra hâlâ yankılanır. Newton, elma düşerken evrenin sırrını çözer. Darwin, türlerin kökenini anlatırken bütün bir dünya görüşünü sarsar. Einstein, görelilik derken aslında hepimize “her şey görecelidir, güç de dahil” diye fısıldar.

Bilim insanının zekâsı, toplumu dönüştürme kapasitesidir. Pandemide aşıyı geliştiren o isimsiz kahramanlar, iklim krizinde haykıran bilimciler, yapay zekânın etik sınırlarını çizmeye çalışan araştırmacılar… Bunların silahı yok, ama verileri var. Delilleri var. Ve delil, en nihayetinde, en sağlam güçtür.

Ama burada bir hüzün de var. Bilim insanları bazen topluma anlatmakta zorlanıyor. Çünkü bilgi bir şeydir, onu kullanma cesareti başka bir şey. Tilki gibi, doğru bildiğini söyleyebilmek, kaplana karşı dimdik durabilmek gerekir. Belki de bilim insanının en büyük erdemi, sadece keşfetmek değil, keşfettiğinin arkasında durabilmektir.

Hadi bir de Sanatçılar ve kültür dünyasına bakalım; yaratıcılığın gizli ordusu!

Sanatçılar… Onların gücü bambaşkadır. Hiçbir siyasi partileri yoktur, hiçbir laboratuvarları yoktur. Ama bir şarkı sözü yüzyıllarca yaşar, bir tablo savaşın vahşetini sözcüklerden daha iyi anlatır, bir şiir milyonların diline pelesenk olur.

Shakespeare’in sözleri hâlâ taptaze, değil mi? Oysa Kraliçe Elizabeth’in imparatorluğu çoktan tarihe karıştı. Picasso’nun “Guernica”sı hâlâ insanın içini sızlatıyor, çünkü o tablo savaşın yüzünü öyle bir gösteriyor ki, bir daha asla eskisi gibi bakamıyorsunuz.

Bizim topraklarımızdan da örnekler var elbette. Âşık Veysel’in sazı, ne bir sarayda ne de bir kışlada güç sahibiydi. Ama “Uzun ince bir yoldayım” dediğinde, hepimiz o yolda yürümeye başladık. Nâzım Hikmet, hapisteyken şiir yazdı; o şiirler şimdi dünya edebiyatının başyapıtları arasında. İşte yaratıcı zekânın gücü budur: Zorla değil, gönülden; dayatmayla değil, dokunarak.

Sanatçı da tıpkı tilki gibidir aslında. Kaplanın karşısında doğrudan meydan okumaz. Ama bir anlatı kurar, bir gerçeklik inşa eder. Ve o gerçeklik, pençelerden daha sağlamdır.

Günümüz dünyasında zekâ-güç dengesi: Dijital ormanda bir tilki var mı?

Gelelim şimdi bizim zamanımıza. Bildiğiniz gibi, orman bayağı değişti. Kaplanlar hâlâ var, hatta bazıları daha da büyüdü: dev şirketler, kudretli algoritmalar, her tıklamamızı izleyen gözler. Ama tilkiler de boş durmuyor. Artık veri dediğimiz şey, yeni petrol. Bilgiye erişmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ama işin kötüsü, yanlış bilgiye erişmek de bir o kadar kolay.

Bir algoritma yazabilen tek bir genç, küresel bir şirketi sarsabiliyor. Bir tweet atabilen sıradan biri, dünyanın öbür ucunda hareket başlatabiliyor. Ne kadar çılgınca, değil mi? Zekâ demokratikleşti, ama aynı zamanda tehlikeli de oldu.

Çünkü asıl sorun şu: Herkesin elinde bilgi var, ama herkes doğru bilgiyi yanlıştan ayırabiliyor mu? Manipülasyonu fark edebiliyor mu? Stratejik düşünebiliyor mu? İşte gerçek zekâ, tam da bu noktada devreye giriyor. Tilki ile kaplan masalı bugün geçseydi, tilki belki de şöyle derdi: “Beni yersen, seni de avlayacak bir algoritma var. Ama birlikte çalışırsak, ormanın kralı bile olabiliriz.”

Bugünün dünyasında kazanan, yalnızca güçlü olan değil, aynı zamanda iş birliği yapmayı bilen, ağ kurabilen, uyum sağlayabilen olacak. Siyasetçiler, bilim insanları, sanatçılar ve teknoloji uzmanları bir araya gelirse, belki o zaman gerçek bir denge kurabiliriz.

Size bir Çin masalı anlatacağım; Tilki ve Kaplan:

Güneşli bir yaz sabahıydı. Ormanın derinliklerinde, eski bir mağarada yaşayan zeki ve yaşlı tilki, karnındaki açlıkla uyanmıştı. Bütün sabahı mağarasında pinekleyerek geçirmişti. Artık dışarı çıkmanın, temiz havayı ciğerlerine doldurmanın ve birkaç küçük av yakalamanın vakti gelmişti. Patikada sakin sakin yürürken, arkasından sessiz ve ağır adımlarla yaklaşan bir gölge fark etmedi. Birden güçlü pençeler onu kavradı. Kaplan’dı bu. Dev gibi bedeniyle tilkiyi yere mıhlamış, aç gözlerle bakıyordu. Tilki’nin kalbi deli gibi çarpıyordu ama o anda korkusunu bastırdı. Yüzündeki dehşet ifadesini silip, sakin ve kendinden emin bir sesle konuştu: “Dur, ey Kaplan! Beni yemeye kalkma. Bilmiyor musun ki ben, hayvanlar âlemine hükmetmek üzere gökler tarafından yeryüzüne gönderildim? Eğer bana bir zarar verirsen, göklerin gazabına uğrayacaksın.” Kaplan önce bir an duraksadı, sonra gür bir kahkaha attı. Ses ormanda yankılandı. “Ne kadar da komik bir yalan, küçük tilki! Cesur ol ve kaderini kabul et. Seni yiyeceğim.” Fakat tilkinin gözlerinde ne korku ne de panik vardı. Diğer avları gibi titremiyor, aksine dimdik duruyordu. Bu durum kaplanı şüphelendirdi. Merakı ağır bastı ve sordu: “Peki madem gökler tarafından gönderildin ve hayvanlar dünyasına hükmediyorsun… Bunu kanıtlayabilir misin?” Tilki içinden gülümsedi. Fırsat doğmuştu. Göğsünü kabarttı, başını dik tuttu ve gururla cevap verdi: “Elbette kanıtlayabilirim. Eğer bana inanmıyorsan, gel birlikte ormanda bir yürüyüş yapalım. Sen arkamdan yürü, ben önden gideyim. Diğer hayvanların bana gösterdikleri saygıyı kendi gözlerinle gör.” Kaplan bir süre düşündü. Tilkinin kaçamayacağını biliyordu; yeter ki hemen arkasından yürüsün. Merakı ve hafif bir endişe, onu ikna etti. “Pekâlâ,” dedi, “yürüyelim bakalım.” Böylece ikisi ormanın patikalarında yan yana değil, tilki önde, kaplan hemen arkasında yürümeye başladılar. Ormanda ilk karşılarına çıkan tavşanlar, tilkiyi görür görmez donakaldılar. Ardından dev gibi kaplanı fark edince panik içinde çalıların arasına dalıp kaçıştılar. Biraz ileride geyikler, tilkiyi görünce irkildiler; kaplanı fark edince de yıldırım gibi ormana daldılar. Kuşlar dallardan havalandı, sincaplar ağaç kovuklarına sığındı. Herkes can havliyle kaçıyordu. Kaplan bütün bunları izliyordu. Gözüne göre, bütün hayvanlar tilkiden korkup kaçışıyordu. Tilkinin arkasında yürüdüğü için, onun ne kadar güçlü ve korkutucu olduğunu düşünmeye başladı. Yavaş yavaş içine bir korku düştü. “Demek doğru söylüyormuş…” diye mırıldandı kendi kendine. “Gökler tarafından gönderilmiş… Hayvanlar âleminin hakimi…” Tilki önden yürümeye devam ederken, kaplanın adımları yavaşladı. Sonunda dayanamadı. Tek kelime etmeden arkasını döndü ve rüzgâr gibi ormana dalıp gözden kayboldu. Zeki tilki olduğu yerde durdu, derin bir nefes aldı ve gülümsedi. Bir kez daha zekâsı, kaplanın koca pençelerinden daha güçlü olduğunu kanıtlamıştı.

Bu masalı neden anlattım? Çünkü işte tam da bu: Kaplan gücün ta kendisi, tilki ise zekânın. Kaplanın yaptığı tek şey pençelerini göstermek. Ama tilki, kaplanın kendi kibrini ve algı yanılgısını kullanarak kurtuluyor. Hayvanlar aslında tilkiden değil, kaplandan kaçıyor. Ama kaplan bunu fark edemiyor. Çünkü kendi gücüne o kadar güveniyor ki, gözlerinin önündeki gerçeği görmüyor. Ne tanıdık, değil mi?

Tamam tamam bitiriyorum; Zekâ kalır, güç gider – iyi ki de öyle

Şimdi gelelim işin özüne. Bütün bu yazı boyunca anlatmaya çalıştığım şey aslında çok basit: Zekâ, gücün her türlüsünden daha kalıcı, daha esnek, daha insani bir şey. İmparatorluklar kurduran da güçtür, ama onları yıktıran da yine güçtür. Oysa zekâ… Zekâ yıkmaz, inşa eder. Yıkmak zorunda kaldığında bile, yerine daha iyisini koyar.

Siyasette, bilimde, sanatta, gündelik hayatta hep aynı hikâye: Güç korkutur, zekâ ikna eder. Güç dayatır, zekâ uzlaştırır. Güç anlıktır, zekâ uzun solukludur. Tilkinin kaplanı alt etmesi gibi, biz de hayatın ormanında karşımıza çıkan koca pençeli sorunları, doğru stratejiyle, soğukkanlılıkla ve biraz da kurnazlıkla aşabiliriz.

Bugünün dünyasında, yapay zekâdan iklim krizine kadar her alanda yeni kaplanlarla karşı karşıyayız. Ama unutmayalım: Her kaplanın bir tilkiye ihtiyacı vardır. Asıl güç, pençelerde değil, o pençeleri hangi amaçla kullandığımızda gizlidir.

Umarım bu yazıyı okurken siz de bir tilkinin sakin gülümsemesini hissettiniz. Çünkü bilin ki, ne kadar büyük olursa olsun, her kaplan bir gün yorulur ve geri çekilir. Ama tilkinin çizdiği yol, asla kapanmaz.

İşte asıl güç budur. Ve iyi ki de öyledir.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz
