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Yüz Yogası Nedir? Yüz Yogasının Cilde 10 Faydası

etiket Yüz Yogası Nedir? Yüz Yogasının Cilde 10 Faydası

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 16:01

Yüz yogasını son yıllarda birçok yerde görüyoruz. Peki yüz yogası nedir? Cilde ne gibi faydaları vardır? Bunların hepsini içeriğimizde anlattık!

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İlk olarak yüz yogasının ne olduğu ile başlayalım…

Yüz yogası, aslında temelde daha genç bir cilt görünümünü sağlamak için yapılıyor. Yüz yogasındaki egzersizler sayesinde yüzün çeşitli noktalarındaki kaslar çalışıyor. Düzenli bir şekilde yapıldığında aslında çok büyük faydalar sağlıyor.

1. Yaşın sadece bir sayıdan ibaret olması yüz yogasıyla mümkün!

Yaş aldıkça yüzümüzdeki kaslar zayıflar ve böyle olunca da cilt sarkar, kırışıklar oluşur, çizgiler artar. Yüz yogası da tam bu noktada yardımımıza koşarak yüzdeki kasları güçlendirir. Böylece çizgiler çok daha az belirgin hale gelir.

2. Yüzdeki sarkmalarda çok etkili!

Bir önceki maddede de bahsettiğimiz gibi, yüz yogası ciltteki sartmalarda da çok etkili. Yüz yogası ile kaslar sıkılaşır, böylece de sarkmaların önüne geçilir. Özellikle de çene, yanak ve boyun bölgesinde sarkmalar konusunda yardımcı olur.

3. Kan dolaşımını iyileştirir, artırır!

Kan dolaşımının artırılması doğal olarak cildin daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağlar. Çünkü kan akışı arttığında cilt hücrelerinin yenilenmesi hızlanır, toksinler daha hızlı bir şekilde atılır. Cildinin daha parlak görünmesi yüz yogasıyla gayet mümkün!

4. Göz altı torbaları için de çözüm belli!

Göz altı torbaları birçoğumuz için büyük bir sorun. Uykusuzluk, stres, yaşlanma veya genetik sebeplerle göz altı torbaları çıkabiliyor. Ancak yüz yogası bu sorundan en etkili şekilde kurtulmamızı sağlıyor. Yüz yogası yaparak o bölgedeki kasları harekete geçirmiş oluyorsun. Böylece de sıvı birikimi ve şişkinlik azalıyor.

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5. Devamlı yorgun görünmek kaderin olmasın!

Yoğun çalışma temposuyla başa çıkmak gerçekten çok zor. Hal böyle olunca da her zaman enerjik, dinç görünemeyebiliyoruz. Ama yine de yorgun bir yüz görünümü de kesinlikle kaderimiz değil. Yüz yoga yaparak yüz kaslarını gevşetip rahatlatabilir, böylece de çok daha iyi görünebilirsin.

6. Çene hattının belirginleşmesi için dolgu yaptırmaya gerek yok!

Son yıllarda herkes daha belirgin bir çene hattına sahip olmak istiyor, çünkü güzellik algısı buna evrildi. Ancak bunu yapabilmek için illa dolguya başvurmaya gerek yok. Düzenli olarak yüz yogası yaptığında çene ve boyun bölgesi egzersizleriyle dolguya ihtiyacın kalmayacak.

7. Dolgu demişken… Doğal yüz germe etkisi de var!

En popüler dolgu çeşitlerinden biri de yüz germe işlemi. Tabii bunun için de dolgu yaptırmaya gerek yok. Yüz yogası bunun için de işini görecektir. Yüzündeki kaslar düzenli olarak çalıştırıldığında cildin çok daha gergin ve genç görünür.

8. Daha simetrik yüz hatları da imkansız değil!

Eğer yüzünün bir tarafı daha zayıf veya farklı görünüyorsa yüz yogası ile bu durumu değiştirebilirsin. Yüz yogasını doğru ve bilinçli bir şekilde yaparsan bu asimetrik görünümden kurtulabilirsin. Daha estetik bir yüze kavuşmak işte bu kadar kolay.

9. Ciltte detoks etkisi yaratmak mümkün!

Yüz yogası sayesinde cilt gerçekten de çok daha temiz, arınmış görünüyor. Çünkü yüz yogası sayesinde toksinler atılıyor, cilt sağlığı iyileşiyor, sivilce oluşumu da önleniyor. Sırf bu sebeple bile yüz yogası yapmak için haklı sebeplerin var demektir.

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10. Dudak ve yanak kaslarını da güçlendirebilirsin!

Son maddemizde ise yüz yogasının dudaklar ile yanak üzerindeki etkisinden bahsedeceğiz. Yüz yogası yaparak bu bölgelerdeki kasları güçlendirebilirsin. Böylece daha dolgun ve diri bir görünüme kavuşabilirsin. 

Gördüğün gibi, yüz yogasının sayısız faydası bulunuyor!

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