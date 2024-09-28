Yüz Yogası Nedir? Yüz Yogasının Cilde 10 Faydası

Yoğun çalışma temposuyla başa çıkmak gerçekten çok zor. Hal böyle olunca da her zaman enerjik, dinç görünemeyebiliyoruz. Ama yine de yorgun bir yüz görünümü de kesinlikle kaderimiz değil. Yüz yoga yaparak yüz kaslarını gevşetip rahatlatabilir, böylece de çok daha iyi görünebilirsin.