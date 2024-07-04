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Yüz Hatlarını En Güzel Şekilde Ortaya Çıkaracak Kaş Biçimini Bulman İçin 10 Tüyo

etiket Yüz Hatlarını En Güzel Şekilde Ortaya Çıkaracak Kaş Biçimini Bulman İçin 10 Tüyo

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 18:01

Yüz hatlarını en güzel şekilde ortaya çıkaracak kaş biçimini bulmak, yüz şekline ve kişisel tarzına bağlı olarak değişir. Ama bazı adımları takip edersen bu konuda çok daha verimli bir sonuç alabilirsin.

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1. Yüz tipini belirle ve ona göre işlem uygula.

1. Yüz tipini belirle ve ona göre işlem uygula.

Elbette, yüz hatlarını en güzel şekilde ortaya çıkaracak kaş biçimini seçerken yüz şeklin en önemli faktör.

  • Oval Yüz: Her türlü kaş şekli uygundur ama en iyi kavisli kaşlar. 

  • Yuvarlak Yüz: Daha yüksek kavisli kaşlar, yüzü daha uzun ve ince gösterir. 

  • Kare Yüz: Yumuşak, kavisli kaşlar yüz hatlarını dengeler. 

  • Uzun Yüz: Düz kaşlar yüzü daha kısa ve geniş gösterir. 

  • Kalp Şekilli Yüz: Hafif kavisli kaşlar, çene kısmını dengelemeye yardımcı olur.

2. Kaş kalınlığına dikkat et.

Doğal kalınlıkta bırakmak en iyisidir. Kendi taban kaşından çok daha incesi ve aşırı kalını yüzünü kötü gösterir. Kalın kaşlar genellikle daha genç bir görünüm sağladığından yüzüne uygun kalınlıkta bırakabilirsin.

3. Doğal kaş çizgini takip et.

Kaşlarını doğal hatlarına uygun şekilde şekillendirmek yüz hatlarınızı ortaya çıkartır. Bu yüzden asla doğallıktan şaşmamalısın. Mesela uzun yüzde uzunluğunu dengelemek için düz ve yatay kaşlar tercih edilmelidir.

4. Kaş başlangıç noktasını belirle.

4. Kaş başlangıç noktasını belirle.

Kaşlar, burnunun kenarından bir çizgi çekerek başlamalıdır. Bu sayede gözlerini de dengeli görünür. Kaş, insanı rezil de eder vezir de eder diye boşuna dememişler belli ki.

5. Kaş kavisini belirle.

5. Kaş kavisini belirle.

Kavis noktası, gözünün dış kenarının hemen üzerinde olmalı ki yüzüne ifade ve yapı kazandırsın. Ayrıca kaşların, burnunun kenarından gözünün dış köşesine kadar uzanmalıdır. Büyük ve geniş gözlerin sırrı diyebiliriz bunun için.

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6. Kaş rengini doğal tutmalısın.

Biliyoruz şu anda açık renkli kaşlar moda ancak bu iyi görünümü de engelleyen bir durum. Kaş rengin, saç rengine uyumlu olursa kaşların çok daha iyi durur.

7. Doğru ürünleri kullan.

Kaliteli kaş fırçası, cımbız ve kaş kalemi kullanman çok ama çok elzem. Çünkü düşük kaliteli ürünler kaşının yapısını olduğundan kötü gösterir.

8. Kaş doldurmasını en muntazam şekilde yapmalısın.

8. Kaş doldurmasını en muntazam şekilde yapmalısın.

Kaşlarını tarayarak, doğal hatlarını ortaya çıkarmak, varsa alt kısımda çıkan 1-2 fazlalığı cımbızla almak, işleme hazırlanmak için ilk adım. Önce ne ile karşı karşıya olduğumuzu görmeliyiz değil mi? Kaşlarını tararken, üzerinde ürün olmayan bir fırça kullan. Evinde varsa kaş rimelinin fırçasını kullanmak isteyebilirsin. Ama lütfen renkli olduğu için bu aşamada kullanma. Kalemin ucundaki fırçalar daha uygun olacaktır.

9. Kaş alma yönün de kaş şeklin için önemli.

Kaşları alırken alış yönü çok önemli. Kaşları çıkış yönlerine doğru almak gerekiyor. Kaşları alırken dikkat edilmesi gereken bir başka şey de fazla almamak. Kaş küsmesi denen durumu mutlaka duymuşsundur. Sonra barış barışabilirsen.

10. Bir kaş maskarası ya da kaş sabitleyici kullanarak gün boyu dolgun kaşlarınla gezebilirsin.

10. Bir kaş maskarası ya da kaş sabitleyici kullanarak gün boyu dolgun kaşlarınla gezebilirsin.

Kaşların istediğin şekle geldiyse, kaş maskarası ile sabitlemenin zamanı geldi demektir. Kaş maskarası yerine bir kaş sabitleyici de kullanabilirsin. Zaten buradaki amacımız, kaşlarımızı gün boyu hazırladığımız şekilde muhafaza edebilmek.

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