Yüz Hatlarını En Güzel Şekilde Ortaya Çıkaracak Kaş Biçimini Bulman İçin 10 Tüyo
Yüz Hatlarını En Güzel Şekilde Ortaya Çıkaracak Kaş Biçimini Bulman İçin 10 Tüyo
Yüz hatlarını en güzel şekilde ortaya çıkaracak kaş biçimini bulmak, yüz şekline ve kişisel tarzına bağlı olarak değişir. Ama bazı adımları takip edersen bu konuda çok daha verimli bir sonuç alabilirsin.
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1. Yüz tipini belirle ve ona göre işlem uygula.
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2. Kaş kalınlığına dikkat et.
3. Doğal kaş çizgini takip et.
4. Kaş başlangıç noktasını belirle.
5. Kaş kavisini belirle.
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