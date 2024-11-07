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Yusuf Güney Söylemişti İnanmamıştık: Bir Biyolog Yeni Bir Yaşam Formu Bulunmuş Olabileceğini Açıkladı

Yusuf Güney Söylemişti İnanmamıştık: Bir Biyolog Yeni Bir Yaşam Formu Bulunmuş Olabileceğini Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.11.2024 - 10:29

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Şarkıcı Yusuf Güney, son dönemde müzik kariyerinden çok astral seyahatleri ile gündeme geliyor bildiğiniz üzere. Farklı evrenlerde yolculuk eden Yusuf Güney, oralardan edindiği bilgilerle bize kehanetler de sunuyor. Kendisi önümüzdeki dönemde yeni yaşam formlarının bulunacağını ve hatta bizimle iletişime geçeceklerini söylemişti. Bu kehanetlere elbette kimse inanmadı. Fakat bununla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@genetikmuhend...
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Genetik Mühendisi Dilara Sarı, okuduğu bir makaleye göre yeni bir yaşam formunun bulunmuş olabileceğini açıkladı.

Genetik Mühendisi Dilara Sarı, okuduğu bir makaleye göre yeni bir yaşam formunun bulunmuş olabileceğini açıkladı.

Son derece güvenilir bir platformda yayınlandığını söylediği makalede maddenin dördüncü hali olarak bilinen plasmoidlerin bilinç sahibi olduğunun ortaya konduğunu açıkladı.

Son derece güvenilir bir platformda yayınlandığını söylediği makalede maddenin dördüncü hali olarak bilinen plasmoidlerin bilinç sahibi olduğunun ortaya konduğunu açıkladı.

Makalede bu plasmoidlerin uçakları ve uzay gemilerini bir süredir rahatsız ettiği ve hatta kazalara sebep olduklarına da değiniliyor. Hatta kayıp Malezya uçağı da dahil, plasmoidlerin sebep olabileceği uçak kazaları da listelenmiş.

Makalede bu plasmoidlerin uçakları ve uzay gemilerini bir süredir rahatsız ettiği ve hatta kazalara sebep olduklarına da değiniliyor. Hatta kayıp Malezya uçağı da dahil, plasmoidlerin sebep olabileceği uçak kazaları da listelenmiş.

Detayları buradan izleyebilirsiniz;

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