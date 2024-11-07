Yusuf Güney Söylemişti İnanmamıştık: Bir Biyolog Yeni Bir Yaşam Formu Bulunmuş Olabileceğini Açıkladı

Şarkıcı Yusuf Güney, son dönemde müzik kariyerinden çok astral seyahatleri ile gündeme geliyor bildiğiniz üzere. Farklı evrenlerde yolculuk eden Yusuf Güney, oralardan edindiği bilgilerle bize kehanetler de sunuyor. Kendisi önümüzdeki dönemde yeni yaşam formlarının bulunacağını ve hatta bizimle iletişime geçeceklerini söylemişti. Bu kehanetlere elbette kimse inanmadı. Fakat bununla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.