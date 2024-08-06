Yurt Dışı Alışveriş Sınırı Düşürüldü: Yurt Dışından Alışveriş İmkansız Hale Gelmeden Bu Tavsiyelere Göz Atın!
Yurt Dışı Alışveriş Sınırı Düşürüldü: Yurt Dışından Alışveriş İmkansız Hale Gelmeden Bu Tavsiyelere Göz Atın!
E-ticarette 30 euroyu aşmayan eşya ile 1500 euroyu aşmayan ilaç cinsi eşyalar için vergi düzenlemesi yapıldı. AB'den gelen kargolarda vergi %18'den %30'a; AB dışı ülkelerden gelen kargolarda vergi %30'dan %60'a çıkarıldı. Yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü.
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