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Yurt Dışı Alışveriş Sınırı Düşürüldü: Yurt Dışından Alışveriş İmkansız Hale Gelmeden Bu Tavsiyelere Göz Atın!

etiket Yurt Dışı Alışveriş Sınırı Düşürüldü: Yurt Dışından Alışveriş İmkansız Hale Gelmeden Bu Tavsiyelere Göz Atın!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
06.08.2024 - 11:38

E-ticarette 30 euroyu aşmayan eşya ile 1500 euroyu aşmayan ilaç cinsi eşyalar için vergi düzenlemesi yapıldı. AB'den gelen kargolarda vergi %18'den %30'a; AB dışı ülkelerden gelen kargolarda vergi %30'dan %60'a çıkarıldı. Yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü.

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Fairy Evaporatif 100° Salınımlı Hava Soğutucu

Fairy Evaporatif 100° Salınımlı Hava Soğutucu

Fiyatı: 2.877,60 TL

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XSOUL Kadınlar ve Erkekler için Evde IPL Epilasyon Kalıcı Epilasyon Cihazı

XSOUL Kadınlar ve Erkekler için Evde IPL Epilasyon Kalıcı Epilasyon Cihazı

Fiyatı: 1.034,99TL Adet başına 1.034,99 TL

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FEIJIAN Çocuk Su Şişesi 350ml

FEIJIAN Çocuk Su Şişesi 350ml

Pipetli, BPA İçermeyen Paslanmaz İçecek Şişesi

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Columbia Erkek Watertight II Ceket

Columbia Erkek Watertight II Ceket

Rahat ceket, tüm yıl boyunca giyilebilir, yürüyüş, parkur koşu ve diğer dış mekan aktiviteleri için ideal.

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Dimute Shop 3.2l Büyük Kapasiteli Paslanmaz Çelik Evcil Hayvan Su Sebili Besleyici

Dimute Shop 3.2l Büyük Kapasiteli Paslanmaz Çelik Evcil Hayvan Su Sebili Besleyici

Fiyatı 1.063,26 TL

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Prodigy Toy Eğitici Şekilli Silikon Oyuncak

Prodigy Toy Eğitici Şekilli Silikon Oyuncak

Fiyatı 275,22 TL

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Globber Go Up Deluxe Scooter - Mint Yeşili

Globber Go Up Deluxe Scooter - Mint Yeşili

Fiyatı 6.499,00 TL

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Stanley Çelik Su Matarası 1L

Stanley Çelik Su Matarası 1L

Şehir hayatından ilham alan tasarımıyla Stanley dokunuşunu birleştiren bu termos harika görünüyor.

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Zunhai 4'ü 1 Arada Kadın Portatif Su Geçirmez Kozmetik Çanta

Zunhai 4'ü 1 Arada Kadın Portatif Su Geçirmez Kozmetik Çanta

Fiyatı 220,11 TL

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Buyfun Elektrikli Pencere Temizleme Robotu

Buyfun Elektrikli Pencere Temizleme Robotu

Fiyatı 4.082,10 TL

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Bebebao Bb-P1 Giyilebilir Göğüs Pompası

Bebebao Bb-P1 Giyilebilir Göğüs Pompası

Fiyatı 1.201,53 TL

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