Yüreğiyle Yarışanlar 2. Bölüm | 16 Yaşında Tarih Yazan Paralimpik Atletimiz Reyhan Taşdelen

İmamoğlu’nun Diploma İptali Kararını CHP’liler Meclis Masalarına Vurarak Protesto Etti ve Kürsüye Çıktı
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