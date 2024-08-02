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Yunanistan Uygun Fiyatlarıyla Hala Konuşuluyor: İster Yemek İster Meyhane Yine de Uygun!

Yunanistan Uygun Fiyatlarıyla Hala Konuşuluyor: İster Yemek İster Meyhane Yine de Uygun!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 12:05

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Ağustos’a girmemizle birlikte tatil sezonunun kapanmasına az kaldı diyebiliriz. Sezon başladığından beri kapıda vize uygulamasıyla Yunanistan’a övgüler bitmiyor. Tatilciler Yunanistan’ı denizi ve gezilecek güzel yerleriyle övseler de asıl olarak fiyatlarıyla öne çıkarıyorlar.

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Yunanistan paylaşımı yapanlar arasında bir içerik üreticisi de yediği içtiği her şeye ne kadar ödediğini anlattı.

Yunanistan paylaşımı yapanlar arasında bir içerik üreticisi de yediği içtiği her şeye ne kadar ödediğini anlattı.

Tıka basa doymalı alkollü masaların genel olarak 35 euro olduğunu söylerken, dönerin 3 euro olduğunu, konaklamanın ise 1200-1500 TL olduğunu söyledi.

Tıka basa doymalı alkollü masaların genel olarak 35 euro olduğunu söylerken, dönerin 3 euro olduğunu, konaklamanın ise 1200-1500 TL olduğunu söyledi.

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