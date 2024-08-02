Görüş Bildir
Haberler
Video
Tarafını Seç! Yeşillerin Hakim Olduğu İsviçre mi Yoksa Karadeniz mi?

Tarafını Seç! Yeşillerin Hakim Olduğu İsviçre mi Yoksa Karadeniz mi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 10:45

İçerik Devam Ediyor

Doğasıyla insanı mest eden Karadeniz bölgemiz yeşil rengin hakim olmasıyla öne çıkan bir diğer yer olan İsviçre’yle karşılaştırıldı. Ortaya çıkan görüntülere bakıldığında iki seçenek de muazzam görünüyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım, seçimi siz yapın.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aslında İsviçre yerine Karadeniz, Karadeniz yerine İsviçre yazılsa dahi anlaşılamayacak benzerlikler vardı.

Aslında İsviçre yerine Karadeniz, Karadeniz yerine İsviçre yazılsa dahi anlaşılamayacak benzerlikler vardı.

Eğer siz de doğaseverlerdenseniz seçiminiz için yorumlarda buluşalım.

Eğer siz de doğaseverlerdenseniz seçiminiz için yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekenilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın