Tarafını Seç! Yeşillerin Hakim Olduğu İsviçre mi Yoksa Karadeniz mi?

Doğasıyla insanı mest eden Karadeniz bölgemiz yeşil rengin hakim olmasıyla öne çıkan bir diğer yer olan İsviçre’yle karşılaştırıldı. Ortaya çıkan görüntülere bakıldığında iki seçenek de muazzam görünüyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım, seçimi siz yapın.
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Aslında İsviçre yerine Karadeniz, Karadeniz yerine İsviçre yazılsa dahi anlaşılamayacak benzerlikler vardı.
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Eğer siz de doğaseverlerdenseniz seçiminiz için yorumlarda buluşalım.
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