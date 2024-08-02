Oğluna Sünnet Düğünü Yapan Annenin Gelinlik Giydiği Anlar Kafaları Karıştırdı

Çocuklarına sünnet düğünü yaptıran bir aile o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla viral oldu. Sebebi ise bu sünnet düğününün alışık olmadığımız türden olmasıydı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Annenin sünnet düğünü için gelinlik tercih etmesi garipsendi.
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Çocuğun annesinin kuaförden çıkmasını bekleyip, ona gül vermesi tepki çekti.
İşte detaylar 👇
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