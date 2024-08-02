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Oğluna Sünnet Düğünü Yapan Annenin Gelinlik Giydiği Anlar Kafaları Karıştırdı

Oğluna Sünnet Düğünü Yapan Annenin Gelinlik Giydiği Anlar Kafaları Karıştırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 10:05

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Çocuklarına sünnet düğünü yaptıran bir aile o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla viral oldu. Sebebi ise bu sünnet düğününün alışık olmadığımız türden olmasıydı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Annenin sünnet düğünü için gelinlik tercih etmesi garipsendi.

Annenin sünnet düğünü için gelinlik tercih etmesi garipsendi.

Çocuğun annesinin kuaförden çıkmasını bekleyip, ona gül vermesi tepki çekti.

Çocuğun annesinin kuaförden çıkmasını bekleyip, ona gül vermesi tepki çekti.

İşte detaylar 👇

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