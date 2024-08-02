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Otel Odasında Üstünü Değiştiren Turist Kadının Fotoğraflarını Çekti

Otel Odasında Üstünü Değiştiren Turist Kadının Fotoğraflarını Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 09:44

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Bir turist tatil için Türkiye’ye geldiğinde yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Kadın üstünü değiştirirken odasının önünden geçen bir adamın onun fotoğraflarını çektiğini iddia etti.

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Türkiye’de üstünü değiştiriyorsun notuyla paylaşımı yapan kadın kısa sürede etkileşim aldı.

Türkiye’de üstünü değiştiriyorsun notuyla paylaşımı yapan kadın kısa sürede etkileşim aldı.

Fotoğraflarını çeken adamın dakikalar boyunca oradan ayrılmaması dikkat çekti. Görüntülü konuştuğunu söyleyenler de oldu.

Fotoğraflarını çeken adamın dakikalar boyunca oradan ayrılmaması dikkat çekti. Görüntülü konuştuğunu söyleyenler de oldu.

İşte o anlar 👇

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