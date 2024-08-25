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Yumurta, Kahve, Altın... Birbirinden Garip 10 Cilt Bakım Maske Türü

etiket Yumurta, Kahve, Altın... Birbirinden Garip 10 Cilt Bakım Maske Türü

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 18:01

Cilt bakımınızı hem eğlenceli hale getirip, hem de yeniliklere açık biriyseniz birbirinden ilginç maske türleriyle cilt problemlerini aşabilirsiniz. Tabii denemeden önce cilt tipinize uygun olup olmadığını da kontrol etmekte fayda var!

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1. Yumurta maskesi

Bu sefer yumurtalar omlet için değil yüz maskeniz için çırpılsın... En az vücut sağlığınız kadar, cildiniz için de oldukça faydalı bir besin kendisi. Gözenekleri sıkılaştırıyor ve ciltteki fazla yağı emme özelliğine de sahip. Çiğ yumurtayı cildinizde 10-15 dakika bekleterek bu maskeden yararlanabilirsiniz.

2. Altın maske

İlk okuduğunuzda altını maske için kullandıklarına oldukça şok olacağınıza eminiz... Gerçekten işe yarıyor mu tartışılır ama rivayete göre ciltteki kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltmayı amaçlıyormuş. Antioksidan özellikleri sayesinde de cildi gençleştirir.

3. Mıknatıslı maske

3. Mıknatıslı maske

Kutusunun içinde mıknatıslı uç bulunan bu maskeyi cildinize sürdükten sonra mıknatıslı uçla birlikte çıkarmalısınız. Bunu yaparken küçük çaplı bir manyetik akım oluşuyor ve vücudumuzda da birçok iyon bulunduğu için bu maskenin cildi canlandırma gibi bir etkisi vardır.

4. Dirsek maskesi

4. Dirsek maskesi

Diz ve dirsekler sürekli hareket ve sürtünme nedeniyle sertleşir. Ayrıca renginde de kararma meydana gelebilir. Dirseğinize uygulayacağınız maske, yumuşatmaya ve nemlendirmeye yardımcı olur. Sert ve kuru deriyi sekfoliye eder. Denedikten sonra kesinlikle vücudun ihtiyaç duyduğu maskelerden biri olduğunu anlayacaksınız...

5. Salyangoz Özlü Kil Maskesi

5. Salyangoz Özlü Kil Maskesi

İçeriğinde salyangoz salgısı, glikolik asit, allantoin bulunan bu maskeye önyargılı davranmadan önce tekrar düşünün... Salyangoz salgısı cildi yeniler ve ölü hücreleri uzaklaştırarak cildi yeniler. Okuyup geçmeden önce kesinlikle araştırmak gerekli.

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6. Kırmızı Şaraplı Maske

Bu maskeyi uygularken her yerinizde kırmızı sıvı olacağı için kendinizi vampir gibi hissetmeniz kesinlikle olağan bir durum...  Kırmızı şarabın özündeki antioksidanlar cilt yaşlanmasını geciktirir. İçinde bulunan üzüm çekirdeğinin yağının da sayılayamayacak kadar çok cilde faydası bulunur...

7. Karın maskesi

Karın bölgesinde hamilelik, kilo değişiklikleri, yaşlanma nedeniyle çatlaklar oluşabilir. Bununla birlikte elastikiyet kaybı da meydana gelebilir. Bu durumu onarmaya yardımcı olmak için karın maskesi cildi nemlendirir ve çatlak görünümünü de azaltır...

8. Kahve maskesi

8. Kahve maskesi

Kahve içerken çok lezzetli olsa da bu birilerine yetmemiş ki bir de maskesini üretme ihtiyacı duymuşlar! Söylenilene göre, kahve selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olur.  İçeriğinde ise öğütülmüş kahve, esmer şeker ve hindistancevizi yağı bulunmaktadır.

9. Deniz Yosunu Maskesi

9. Deniz Yosunu Maskesi

Diğer ilginç cilt bakım seçeneklerinden biri de deniz yosunu maskesi... Deniz yosunu cildin detoksifikasyonunu sağlar ve cildinizin ışıl ışıl parlaması için gerekli olan bütün mineralleri de içinde bulundurur Kesinlikle araştırıp bir şans vermeniz gerekebilir.

10. Hayvan Figürlü Maskeler

10. Hayvan Figürlü Maskeler

Bu sefer hem eğlenceli hem de daha ilginç bir maske seçeneğimiz var. Kedi, köpek, panda, aslan gibi çeşit çeşit hayvan resimli maskeler cilt bakım rutinlerinizi oldukça eğlenceli bir hale getirir. Hem de bu maskeler cildinizi yumuşacık yapar!

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