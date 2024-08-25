Yumurta, Kahve, Altın... Birbirinden Garip 10 Cilt Bakım Maske Türü

Bu sefer yumurtalar omlet için değil yüz maskeniz için çırpılsın... En az vücut sağlığınız kadar, cildiniz için de oldukça faydalı bir besin kendisi. Gözenekleri sıkılaştırıyor ve ciltteki fazla yağı emme özelliğine de sahip. Çiğ yumurtayı cildinizde 10-15 dakika bekleterek bu maskeden yararlanabilirsiniz.