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Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı! İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza

Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı! İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
02.02.2024 - 08:18

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 1’i ağır 19 kişi yaralandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisi Hüseyinli geçişi Edirne istikametinde seyreden Gültekin Akçan idaresindeki yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere, ardından Muhammet Karataş idaresindeki kumaş yüklü tıra arkadan çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisi Hüseyinli geçişi Edirne istikametinde seyreden Gültekin Akçan idaresindeki yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere, ardından Muhammet Karataş idaresindeki kumaş yüklü tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır otoyolda ters döndü, yolcu otobüsünün şoförü araçta sıkıştı, bazı yolcular yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma otoyolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekipleri sürücü koltuğunda sıkışan Gültekin Akçan’ı bir süre yaptığı çalışmanın ardından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İtfaiye ekipleri sürücü koltuğunda sıkışan Gültekin Akçan’ı bir süre yaptığı çalışmanın ardından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazaya karışan otobüs ve tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından otoyol yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül'den geçmiş olsun mesajı.

İstanbul Valisi Davut Gül'den geçmiş olsun mesajı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gül,  “Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Edirne istikametine seyir halinde bulunan yolcu otobüsünün, Çekmeköy Hüseyinli Kavşağı mevkisinde aynı istikamette seyir halinde bulunan tıra arkadan çarpması sonucunda çift taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada, 1 kişi ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Yol kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza Allahtan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.

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Geçmiş olsun, yaralılara acil şifalar dilerim.. Sayın editör, kopyala yapıştır yaparken baştan sona okuyup içeriği kontrol ediniz.. "Kazaya karışan otobüs şo... Devamını Gör