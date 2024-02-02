Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı! İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gül, “Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Edirne istikametine seyir halinde bulunan yolcu otobüsünün, Çekmeköy Hüseyinli Kavşağı mevkisinde aynı istikamette seyir halinde bulunan tıra arkadan çarpması sonucunda çift taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada, 1 kişi ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Yol kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza Allahtan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.