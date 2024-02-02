Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı! İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza
Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı! İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza
Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 1’i ağır 19 kişi yaralandı.
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Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisi Hüseyinli geçişi Edirne istikametinde seyreden Gültekin Akçan idaresindeki yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere, ardından Muhammet Karataş idaresindeki kumaş yüklü tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri sürücü koltuğunda sıkışan Gültekin Akçan’ı bir süre yaptığı çalışmanın ardından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
İstanbul Valisi Davut Gül'den geçmiş olsun mesajı.
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Geçmiş olsun, yaralılara acil şifalar dilerim.. Sayın editör, kopyala yapıştır yaparken baştan sona okuyup içeriği kontrol ediniz.. "Kazaya karışan otobüs şo... Devamını Gör