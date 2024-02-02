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İstinat Duvarı Rayların Üzerine Yıkıldı! Kırıkkale'de Yük Treni Kazası

İstinat Duvarı Rayların Üzerine Yıkıldı! Kırıkkale'de Yük Treni Kazası

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
02.02.2024 - 09:28

Kırıkkale’de istinat duvarının yıkılması neticesinde rayların üzerine akan dolgu malzemesine çarpan yük treni raydan çıktı.

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Olay, Kırıkkale’de bulunan Ankara-Kırıkkale demiryolunda meydana geldi.

Olay, Kırıkkale’de bulunan Ankara-Kırıkkale demiryolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tren rayları üzerinde bulunan istinat duvarının yıkılması neticesinde dolgu malzemesi rayların üzerine aktı.

Edinilen bilgiye göre, tren rayları üzerinde bulunan istinat duvarının yıkılması neticesinde dolgu malzemesi rayların üzerine aktı.

Dolgu malzemesine çarpan tren, raylardan çıktı.

Dolgu malzemesine çarpan tren, raylardan çıktı.

Trenin lokomotifi devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Trenin lokomotifi devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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