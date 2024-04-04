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Yeniden ABD Yolcusu: Bakan ve Merkez Bankası Başkanı Washington'a Gidiyor!

Yeniden ABD Yolcusu: Bakan ve Merkez Bankası Başkanı Washington'a Gidiyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.04.2024 - 15:57

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, değişim sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'la ABD'ye gidiyor.

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Bakan Mehmet Şimşek, geçen yıl göreve geldikten sonra dış finansman arayışına yönelik, dönemin TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'la birlikte birçok dış gezi ve toplantı düzenlemişti.

Bakan Mehmet Şimşek, geçen yıl göreve geldikten sonra dış finansman arayışına yönelik, dönemin TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'la birlikte birçok dış gezi ve toplantı düzenlemişti.

Bakan Şimşek, değişim sonrasında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la da 16 Nisan'da Washington'a gidecekleri açıkladı.

Bakan Şimşek, değişim sonrasında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la da 16 Nisan'da Washington'a gidecekleri açıkladı.

Bloomberg'in aktardığına göre, ikili 16 Nisan’da olağan IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Şimşek'e Fatih Karahan da eşlik edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Şimşek'e Fatih Karahan da eşlik edecek.

İkili, dünya ekonomisinin nabzının tutulacağı toplantılarda temaslarda bulunarak görüşmeler de gerçekleştirecek.

Toplantılarda yatırımcılarla da bir araya gelecekler. Temaslarının sonrası 22 Nisan’da da New York’ta bir yatırımcı toplantısı düzenleneceği öğrenildi.

Toplantılarda yatırımcılarla da bir araya gelecekler. Temaslarının sonrası 22 Nisan’da da New York’ta bir yatırımcı toplantısı düzenleneceği öğrenildi.
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