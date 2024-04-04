Yeniden ABD Yolcusu: Bakan ve Merkez Bankası Başkanı Washington'a Gidiyor!
Yeniden ABD Yolcusu: Bakan ve Merkez Bankası Başkanı Washington'a Gidiyor!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, değişim sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'la ABD'ye gidiyor.
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Bakan Mehmet Şimşek, geçen yıl göreve geldikten sonra dış finansman arayışına yönelik, dönemin TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'la birlikte birçok dış gezi ve toplantı düzenlemişti.
Bakan Şimşek, değişim sonrasında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la da 16 Nisan'da Washington'a gidecekleri açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Şimşek'e Fatih Karahan da eşlik edecek.
Toplantılarda yatırımcılarla da bir araya gelecekler. Temaslarının sonrası 22 Nisan’da da New York’ta bir yatırımcı toplantısı düzenleneceği öğrenildi.
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