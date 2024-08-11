Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Yeni Transferler Attı: Beşiktaş Süper Lig'e 2-0'lık Samsunspor Galibiyetiyle Başladı!

Yeni Transferler Attı: Beşiktaş Süper Lig'e 2-0'lık Samsunspor Galibiyetiyle Başladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 00:01

Sezonu Süper Kupa'da 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle açan Beşiktaş, Süper Lig'e de iyi başladı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda Samsunspor'u 2-0'la geçmeyi başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Giovanni van Bronckhorsti yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'a konuk oldu.

Giovanni van Bronckhorsti yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'a konuk oldu.

Siyah-beyazlılar, ilk yarıda bulduğu iki golle galibiyet uzandı.

Siyah-beyazlılar, ilk yarıda bulduğu iki golle galibiyet uzandı.

Mücadelede gol perdesini açan isim, 31'de Rafa Silva oldu.

Portekizli futbolcusu ile üstünlüğü ele alan Beşiktaş, 36'da da Gabriel Paulista ile farkı ikiye çıkardı.

Portekizli futbolcusu ile üstünlüğü ele alan Beşiktaş, 36'da da Gabriel Paulista ile farkı ikiye çıkardı.

Paulista'nın golü, aynı zamanda ilk 45 dakikanın da skorunu belirledi.

Paulista'nın golü, aynı zamanda ilk 45 dakikanın da skorunu belirledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ikinci yarısında ciddi fırsatlardan yararlanamadı.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ikinci yarısında ciddi fırsatlardan yararlanamadı.

90 dakika, 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlılar, gelecek hafta evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.

90 dakika, 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlılar, gelecek hafta evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın