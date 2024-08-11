Yeni Transferler Attı: Beşiktaş Süper Lig'e 2-0'lık Samsunspor Galibiyetiyle Başladı!
Yeni Transferler Attı: Beşiktaş Süper Lig'e 2-0'lık Samsunspor Galibiyetiyle Başladı!
Sezonu Süper Kupa'da 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle açan Beşiktaş, Süper Lig'e de iyi başladı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda Samsunspor'u 2-0'la geçmeyi başardı.
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Giovanni van Bronckhorsti yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'a konuk oldu.
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Siyah-beyazlılar, ilk yarıda bulduğu iki golle galibiyet uzandı.
Mücadelede gol perdesini açan isim, 31'de Rafa Silva oldu.
Portekizli futbolcusu ile üstünlüğü ele alan Beşiktaş, 36'da da Gabriel Paulista ile farkı ikiye çıkardı.
Paulista'nın golü, aynı zamanda ilk 45 dakikanın da skorunu belirledi.
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Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ikinci yarısında ciddi fırsatlardan yararlanamadı.
90 dakika, 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlılar, gelecek hafta evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.
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