Yemek Seçimlerine Göre Sana Özel Bir Cilt Bakım Önerisi Veriyoruz!
Yemek Seçimlerine Göre Sana Özel Bir Cilt Bakım Önerisi Veriyoruz!
Sen bize yemek tercihlerini anlat biz de sana ve cildine iyi gelecek o bakım önerisini verelim. E hazırsan hadi başlayalım!
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1. Sabah kahvaltısında ne tercih edersin?
2. Peki öğle yemeğinde bunlar arasından hangisini yersin?
3. Akşam dışarı çıkacaksın, hangi mutfak tercihin olur?
4. Bir de tatlı seç bakalım!
5. Ara öğünlerde atıştırmayı sever misin?
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6. Günde ne kadar su içiyorsun?
7. Favori sebzen hangisi?
8. Peki en sevdiğin meyve bunlardan hangisi?
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