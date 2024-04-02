Yemek Seçimlerine Göre Sana Özel Bir Cilt Bakım Önerisi Veriyoruz!

Sen kendine ve cildine zaten elinden geldiğince iyi bakıyorsun. Yediklerine dikkat ediyor, önemsiyorsun. Bu yüzden de cildin zaten ışıldıyor. Ama zaman zaman tabii ki bazı cilt problemleri ile karşılaşabiliyorsun. İşte bunlar için cildinin biraz daha ilgiye ve bakıma ihtiyacı var. Haftada en az 2 kez maske yaparak cildini ölü derilerden arındırabilir ve daha pürüzsüz bir hale getirebilirsin. Tıpkı yeme alışkanlığın gibi bunu da bir rutin haline getirmeyi unutma!