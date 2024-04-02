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Yemek Seçimlerine Göre Sana Özel Bir Cilt Bakım Önerisi Veriyoruz!

etiket Yemek Seçimlerine Göre Sana Özel Bir Cilt Bakım Önerisi Veriyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 16:01

Sen bize yemek tercihlerini anlat biz de sana ve cildine iyi gelecek o bakım önerisini verelim. E hazırsan hadi başlayalım!

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1. Sabah kahvaltısında ne tercih edersin?

2. Peki öğle yemeğinde bunlar arasından hangisini yersin?

3. Akşam dışarı çıkacaksın, hangi mutfak tercihin olur?

4. Bir de tatlı seç bakalım!

5. Ara öğünlerde atıştırmayı sever misin?

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6. Günde ne kadar su içiyorsun?

7. Favori sebzen hangisi?

8. Peki en sevdiğin meyve bunlardan hangisi?

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Kesinlikle haftada 2 veya 3 kez maske!

Sen kendine ve cildine zaten elinden geldiğince iyi bakıyorsun. Yediklerine dikkat ediyor, önemsiyorsun. Bu yüzden de cildin zaten ışıldıyor. Ama zaman zaman tabii ki bazı cilt problemleri ile karşılaşabiliyorsun. İşte bunlar için cildinin biraz daha ilgiye ve bakıma ihtiyacı var. Haftada en az 2 kez maske yaparak cildini ölü derilerden arındırabilir ve daha pürüzsüz bir hale getirebilirsin. Tıpkı yeme alışkanlığın gibi bunu da bir rutin haline getirmeyi unutma!

Kesinlikle çift aşamalı temizlik!

Sen bazen yediklerini önemsiyor bazen de canın ne isterse onu yiyorsun. Bu yüzden de cildin bazı dönemler ekstra hassaslaşıyor. Bir de üstüne güneş kremi veya kapatıcı sürdüğün günlerde cildini çok daha iyi temizlemen gerekiyor. Bu yüzden cilt bakımına çift aşamalı temizliği eklemende fayda var. İlk aşamada yağ bazlı bir temizleyici ile cildini arındır sonrasında su bazlı temizleyici ile derinlemesine temizle. Zaman içinde cildine ne kadar iyi geldiğini göreceksin!

Kesinlikle bol bol nemlendirici!

Sen ne yediklerine ne de cildine dikkat ediyorsun. Evet, arada önemsesen bile genellikle ihmal ediyorsun. Bu yüzden de cildin çok kuruyor ve hassaslaşıyor. Bunun çözümü ise kesinlikle cildini bol bol nemlendirmen. Böylece cilt bariyerini güçlendirebilir ve daha sağlıklı bir cilde sahip olabilirsin. Sabah akşam cildini nemlendirdikçe farkı göreceksin!

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