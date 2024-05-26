Yazın Vücut Bakımınızda Ekstra Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey
Yazın Vücut Bakımınızda Ekstra Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey
Yazın vücut bakımına dikkat çok daha önemli. Özellikle aşırı sıcaklarda vücut bakımı için neler yapmanız gerekiyor merak ediyorsanız içeriğe buyurun!
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1. Yazın en çok dikkat edilmesi gereken güneşten korunmak için güneş kremi kullanmak.
2. Yazın vücut sürekli su kaybediyor.
3. Yazın su kaybeden cildi ekstra nemlendirmek gerekebilir.
4. Yazın sıcaklarda vücudun düzenli temizliği şart!
5. Yazın özellikle aşırı sıcaklarda akne sorunu artabiliyor.
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