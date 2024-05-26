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Yazın Vücut Bakımınızda Ekstra Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

etiket Yazın Vücut Bakımınızda Ekstra Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 16:01

Yazın vücut bakımına dikkat çok daha önemli. Özellikle aşırı sıcaklarda vücut bakımı için neler yapmanız gerekiyor merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

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1. Yazın en çok dikkat edilmesi gereken güneşten korunmak için güneş kremi kullanmak.

Yaz aylarında güneşin zararlı ışınlarına karşı cildi korumak gerekiyor. Bunun için yüksek korumalı güneş kremlerini kullanabilirsiniz. Güneşe her çıktığınızda krem sürerek cildinizi korumanız mümkün.

2. Yazın vücut sürekli su kaybediyor.

Kaybedilen suyu yerine koymak için yazın sürekli su içmek gerekiyor. Terleme sonrasında kaybettiğiniz suyu yerine koymak için günlük tüketime dikkat etmelisiniz. Suyun yanında su içeriği yüksek meyve ve sebze de tüketebilirsiniz.

3. Yazın su kaybeden cildi ekstra nemlendirmek gerekebilir.

Güneşin kurutucu etkisi yaz boyu cildi mahvediyor. Bunun önüne geçmek için nemlendirici kullanmak gerekiyor. Bunun için elbette cildinize uygun bir nemlendirici almalısınız.

4. Yazın sıcaklarda vücudun düzenli temizliği şart!

Yazın terlendiği için düzenli temizlik yapılması gerekiyor. Bu sayede vücutta biriken kirlerden ve yağlardan cilt arındırılabiliyor. Bunun için yapmanız gerek yazın düzenli duş almak. Bunun yanında temizleyici ürünler de kullanabilirsiniz.

5. Yazın özellikle aşırı sıcaklarda akne sorunu artabiliyor.

Akneleri engellemek için iyi bir cilt bakımı yapılması gerekiyor. Hele bir de akneye eğimli cildiniz varsa o zaman bu temizlemeye ekstra önem vermelisiniz. Cildinizi sık sık temizleyerek bu sorunu en aza indirmeniz mümkün.

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6. Deodorant kullanmak yazın çok önemli.

Ama kullanacağınız deodorantın kokusuz olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Kokusuz ya da hafif kokulu deodorantlar yazın sizi rahatsız etmeden ter kokunuzu bastırıyor. Bu yüzden tercihinizi bunlardan yana yapabilirsiniz.

7. Yazın vücudun her bölgesine ekstra önem vermek gerekiyor.

Ayak bakımı yazın ihmal edilmemesi gerekenlerden. Özellikle yazın açık ayakkabılar çok tercih edildiği için ayak ve tırnak bakımı önemli. Bu yüzden ayaklarınızı yıkayıp nemlendirmelisiniz.

8. Vücudun her bölgesi gibi yazın saçlar da terliyor.

Saç bakımı yazın ihmal edilmemesi gerekenlerden. Güneşin zararlı etkileri yazın özellikle saçları etkiliyor. Bu yüzden saç bakımına ekstra bir özen gerek. Saçları yazın güneşten korumak için şapka takabilirsiniz. Yine saçlarınızı düzenli nemlendirmeniz de gerekiyor.

9. Yazın bakım kadar yenilen gıdalar da önemli!

Sıcaklarda bakımınıza önem verdiniz ama iş bununla bitmiyor. Tabii ki yediklerinize de yazın dikkat etmeniz gerek. Sıcak havalarda serinleten gıdalara yönelebilirsiniz. Bu sıcaklarda su dolu meyve ve sebzeleri tercih edebilirsiniz. Karpuz gibi meyveler yazın çokça yemeniz gerekenlerden.

10. Yazın yapılan en büyük yanlışlardan biri dar giysiler giymek.

Dar giysiler yazın uzak durmanız gerekenlerden. Dar kıyafetler terlemeye ve tahrişe neden olduğu için yazın tercih edilmemeli. Yazın tercihinizi bol ve rahat kıyafetlerden yana yapmanız gerekiyor.

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