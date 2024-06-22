Yaz Gelirken En Sağlıklı Şekilde Bronzlaşmanı Sağlayacak 10 Yol
Yaz Gelirken En Sağlıklı Şekilde Bronzlaşmanı Sağlayacak 10 Yol
Sağlıklı ve kalıcı bir bronzluğa ulaşmak zorlu ve sabır gerektiren bir süreçtir. Aynı zamanda cildinizin sağlığını da düşünmek zorundasınız. Bronzlaşmayı kolaylaştıracak bazı yöntemler de şu şekildedir 👇
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1. Ölü derilerinizden arınmalısınız.
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2. Güneş kremi kullanın.
3. Doğal yağlardan faydalanın.
4. Doğru saatlerde güneşlenin.
5. Güneşe alışmak için kendinize vakit tanıyın.
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