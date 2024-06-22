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Yaz Gelirken En Sağlıklı Şekilde Bronzlaşmanı Sağlayacak 10 Yol

etiket Yaz Gelirken En Sağlıklı Şekilde Bronzlaşmanı Sağlayacak 10 Yol

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 19:01

Sağlıklı ve kalıcı bir bronzluğa ulaşmak zorlu ve sabır gerektiren bir süreçtir. Aynı zamanda cildinizin sağlığını da düşünmek zorundasınız. Bronzlaşmayı kolaylaştıracak bazı yöntemler de şu şekildedir 👇

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1. Ölü derilerinizden arınmalısınız.

Bunun için ilk tavsiyemiz ölü derinizden arınarak işe başlamanızdır. Cildinizin sağlıklı bronzluk elde edebilmesi için temiz bir yüzeye ihtiyacı vardır. Peeling sayesinde ölü derilerinizden arınabilirsiniz.

2. Güneş kremi kullanın.

Her şeyin öncesinde tabii ki de öncelikle vücudumuzu güneşin zararlı ışınlarından korumak var. Güneş koruyuculuğu bulunan bronzlaştırıcı yağ kullanabilirsiniz. Kendi cilt tipinize göre istediğiniz şekilde de kolayca bulabilirsiniz.

3. Doğal yağlardan faydalanın.

Bronzlaştırıcı kremlere ek olarak, doğal yağlar da kullanabilirsiniz. Tamamen doğal içeriğe sahip yağlar kullanmak burada önem teşkil eder. Bunlar kakao yağı, zeytinyağı, susam yağı gibi yağlar olabilir.

4. Doğru saatlerde güneşlenin.

Bronzlaşmak deyince akla ilk gelen şeylerden biri de, güneşe fazla maruz kalmak olarak algılanmaktadır. Tam aksine güneşin tam tepede olduğu saatlerde güneşlenmek bronzlaştırmak yerine vücudunuzda yanık oluşturur.

5. Güneşe alışmak için kendinize vakit tanıyın.

Güneşe maruz kalma sürenizi yavaş yavaş artırın. Mesela bronzlaşmak için güneşe çıktığınız ilk gün 15-20 dakika güneşe maruz kalın. Bu cildinizin daha doğal bir bronzluk sağlamasına neden olur...

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6. Cildinizi nemlendirin.

Güneş sonrası cildinizi nemlendirmek bronzlaşma sürecinde oldukça önemlidir. Aloe vera gibi doğal nemlendiriciler kullanarak cildinizin nem seviyesini koruyabilirsiniz ve sağlıklı bir bronzluk sağlamış olursunuz.

7. Antioksidan içerikli besinler tüketin.

Beta-karoten açısından zengin olan havuç, tatlı patates, kabak ve ıspanak gibi zengin besinler tüketebilirsiniz. Bu maddeler, cildin sağlıklı bir şekilde bronzlaşmasına yardımcı olur. Yine domates, greyfurt, karpuz gibi likopen içeren gıdalar cildin UV ışınlarına karşı doğal korumasını arttırır.

8. Solaryumdan kaçının!

Solaryum kullanımı cilt kanseri riskini önemli açıda arttırır. UV ışınlarının yapay kaynakları, doğal güneş ışığından çok daha tehlikelidir. Ayrıca ciltte erken yaşlanma belirtileri de görebilirsiniz. Kırışıklık ve lekelerin en büyük dostudur...

9. Düzenli olarak eksfoliasyon yapın.

Haftada bir veya iki kez cildinizi düzenli olarak eksfoliye edin. Bu ölü derilerden kurtulmanızı sağlar. Bronzluğun daha eşit derecede olmasını sağlar. Doğal ürünler kullanabilir ya da bir uzmandan yardım alabilirsiniz.

10. Bu esnada kendinizi serin tutun.

Vücudunuzun ısısını dengede tutmak için soğuk içeceklerden destek alın. Bu sayede vücut ısınızı dengede tutarak cilt sağlığınızı korumuş olursunuz. Cildinize belli aralıklarla soğuk suyla ıslatılmış bez de koyabilirsiniz.

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