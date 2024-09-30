Yaz Bitse de Hala Önemli: Güneşin Olumsuz Etkilerinden Korunabileceğin 12 Yöntem
Yaz Bitse de Hala Önemli: Güneşin Olumsuz Etkilerinden Korunabileceğin 12 Yöntem
Yazın güneş ışınlarından korunmak için elimizden geleni yaparız. Güneşin zararlı ışınlarının sadece yazın olmadığını unutmamalıyız! Bu yüzden yaz geçti diye rahatlamak yok. Güneşin olumsuz etkilerinden kurtulmanız için yapmanız gerekenlere gelin birlikte bakalım!
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1. Güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıya çıkmayın.
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2. Güneş kremi sürmeyi unutmayın.
3. Bronzlaşmak adına güneşte durmayın.
4. Yapay bronzlaştırıcı kullanmayın.
5. Bol bol su tüketin.
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6. Geniş kenarlı şapkalar takın.
7. Güneş gözlüğü takmayı unutmayın.
8. Güneşten sizi koruyacak kıyafetler giyinin.
9. Gölgelik alanlarda durmaya özen gösterin.
10. Beslenmenize dikkat edin.
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