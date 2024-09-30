Yaz Bitse de Hala Önemli: Güneşin Olumsuz Etkilerinden Korunabileceğin 12 Yöntem

Sadece yaz ayında değil, diğer zaman dilimlerinde de güneşin yoğun olduğu vakitler olur. Bu vakitlere dikkat ederek dışarı çıkmalısınız. En tepe noktada iken dışarı çıkmanız zararlı ışınlara fazlaca maruz kalmanıza neden olur. Dışarı çıkma saatinizi iyi seçin!