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Yaz Bitse de Hala Önemli: Güneşin Olumsuz Etkilerinden Korunabileceğin 12 Yöntem

etiket Yaz Bitse de Hala Önemli: Güneşin Olumsuz Etkilerinden Korunabileceğin 12 Yöntem

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 16:01

Yazın güneş ışınlarından korunmak için elimizden geleni yaparız. Güneşin zararlı ışınlarının sadece yazın olmadığını unutmamalıyız! Bu yüzden yaz geçti diye rahatlamak yok. Güneşin olumsuz etkilerinden kurtulmanız için yapmanız gerekenlere gelin birlikte bakalım!

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1. Güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıya çıkmayın.

Sadece yaz ayında değil, diğer zaman dilimlerinde de güneşin yoğun olduğu vakitler olur. Bu vakitlere dikkat ederek dışarı çıkmalısınız. En tepe noktada iken dışarı çıkmanız zararlı ışınlara fazlaca maruz kalmanıza neden olur. Dışarı çıkma saatinizi iyi seçin!

2. Güneş kremi sürmeyi unutmayın.

Havaya aldanıp güneş kremi sürmeyi bırakmayın. Gözle görülmeyen zararlı ışınlara karşı koruyucu bir bariyer olan güneş kremi sayesinde cildiniz güzelliğini kaybetmez. Yaz ya da kış fark etmez, güneş kremi kullanımı devam etmeli!

3. Bronzlaşmak adına güneşte durmayın.

Hangi zaman diliminde olursanız olun yoğun güneş ışınlarında durmamanız gerekir. Bronzlaşmak için güneşin altında durmanız cildinize zarar verir. UV ışınlarının tehlikelerini unutmadan hareket etmelisiniz. Güzelliğinizin yanında sağlığınızın çok daha önemli olduğunu unutmayın.

4. Yapay bronzlaştırıcı kullanmayın.

Solaryum gibi güneşe çıkmadan bronzlaşma etkisini verecek yapay şeylerden uzak durmalısınız. Güneşin zararlı ışınlarından kaçarken daha fazla zararlı olan ışınlara maruz kalmamalısınız. Cildinizi daha hassas hale getirerek sorun oluşturabilirsiniz.

5. Bol bol su tüketin.

Güneşin zararlı etkilerine karşı en koruyucu şeylerden biri sudur. Vücut ısısını dengeler, kan dolaşımını sağlar ve bunlara benzer birçok olumlu işlevi yerine getirir. Bu yüzden sıcak soğuk fark etmeksizin su tüketiminize dikkat etmeniz gerekir.

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6. Geniş kenarlı şapkalar takın.

Yüz, boyun bölgenizi koruyacak şekilde bir şapka takın. Böylece güneşten korumuş olursunuz. Güneş ışınları hem cildinize zarar vermez hem de gözleriniz yorulmamış olur. Geniş kenarlı şapkalarınızı yaz bitti diye kaldırmayın!

7. Güneş gözlüğü takmayı unutmayın.

UV koruyucu gözlük takarak göz çevrenizde kırışık olmasını engelleyebilirsiniz. Cildinizin gergin ve lekesiz olmasını istiyorsanız güneş kremi sürün ve gözlük takın. Sadece yaz aylarında değil, diğer aylarda da güneşten korunmayı unutmayın!

8. Güneşten sizi koruyacak kıyafetler giyinin.

Yaz bitmiş olabilir ama güneşin zararlı ışınları hala ortalıkta! Bu yüzden sadece yüzünüzü değil, vücudunuzu da güneşten korumalısınız. Vücut güneş kremi sürebilir ya da çok güneşli zamanlarda omuzlarınıza ince bir şal atabilirsiniz.

9. Gölgelik alanlarda durmaya özen gösterin.

Güneşin zararlı ışınlarının size direkt etki etmesini önlemek için gölgelik alanları tercih edin. Yaz bitse bile sahil ortamında oturmak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda şemsiyenizi yine yanınıza alın!

10. Beslenmenize dikkat edin.

Beslenme ile güneş arasında ilişki kurmakta zorlanabilirsiniz. Oysa cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyan C ve E vitaminlerini unutmamak gerekir. Turunçgiller, yeşil yapraklı sebzeler, badem gibi ürünler cildinizin koruyucu bariyerini arttırır ve güneşe karşı savaşır.

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11. Cildinizi rutin olarak kontrol edin.

Cildinize sürdüğünüz güneş kremini yatmadan önce temizlemelisiniz. Bunun yanı sıra lekelenme ya da ben çıkma gibi durumları kontrol etmelisiniz. Güneşin zararlı ışınlarının cildinize ne gibi etkileri olduğunu bilerek hareket etmelisiniz.

12. Açık hava aktivitelerine hazırlıklı gidin.

Açık havada özgürce eğlenmek isteyebilirsiniz. Fakat eğlenirken bir yandan da sağlığınızı düşünmelisiniz. Bu yüzden sizi güneşten koruyacak olan eşyaları yanınıza almalısınız. Şapkanız, gözlüğünüz ve kreminiz ile hem eğlenebilir hem de size zarar gelmesini engelleyebilirsiniz.

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