Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Yaşlı Bir Evcil Hayvanınız Varsa Hem Size Hem Dostunuza Fayda Sağlayacak 11 Şey

etiket Yaşlı Bir Evcil Hayvanınız Varsa Hem Size Hem Dostunuza Fayda Sağlayacak 11 Şey

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 11:07

Evcil dostlarımızın yaş almasıyla birlikte, onlara olan sorumluluklarımız da büyüyor. Onların hayatını daha konforlu ve güzel kılmak adına 11 farklı ürünü sizin için bir araya getirdik. Bu ürünler, dostlarımızın eklem sağlığından kulak bakımına, tuvalet alışkanlıklarından diğer temel ihtiyaçlarına kadar bir dizi çözüm sunuyor. 

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 01.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Haustier - Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

1. Haustier - Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

Kedinizin yaşlı olması veya standart kedi tuvaletlerine giriş çıkışta zorluk çekmesi durumunda, bu ürünü tercih edebilirsiniz. Bu otomatik kedi tuvaleti, evcil hayvanınızın ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Üstün teknolojisi ve kullanım kolaylığı sayesinde, evcil hayvanınızın yaşam kalitesini artıracaktır.

'Uzun zamandır kedilerim için pratik bir kedi tuvaleti arıyordum. Geleneksel yöntemle kum temizliği yapmaya artık ne takatim kalıyordu ne de zamanım. Dikkatli ve çok araştıran biri olarak doğru ürünü sonunda buldum. Kullanımı çok pratik. Temiz ortam. Sıfır koku. Konfor maksimum seviyede. Kedilerim çok sevdi. Görüntüsü çok kibar. Oldukça sağlam.'

Burada.

Amazon

2. TropiClean Kaşıntılı Ciltler İçin Oxymed İlaçlı Kedi ve Köpek Şampuanı

2. TropiClean Kaşıntılı Ciltler İçin Oxymed İlaçlı Kedi ve Köpek Şampuanı

Oxymed'in özel olarak formüle edilmiş şampuanı, egzama gibi cilt problemlerine karşı hızlı bir rahatlama sağlar. Yulaf ezmeli bu şampuan, cildi besleyen vitamin ve aloe karışımı ile yaşlı dostunuzun kaşıntılarını hafifletir. Bu ürün, yaşlı köpeğinizin cilt sağlığını korumak ve ona daha konforlu bir yaşam sağlamak için ideal bir seçimdir.

Buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon

3. Bodiseint Kediler ve Küçük Köpekler İçin Kendinden Isınan Evcil Hayvan Yatağı

3. Bodiseint Kediler ve Küçük Köpekler İçin Kendinden Isınan Evcil Hayvan Yatağı

Yaşlanan kedinizin veya köpeğinizin yatağında yeterince ısındığını düşünmüyorsanız, yumuş yumuş görünen ve kendinden ısınan bu yatağa şans verebilirsiniz.

Burada bulabilirsiniz.

Amazon

4. Catit 2.0 Flower Fountain Çiçek Çeşmeli Filtreli Dekoratif Kedi Su Kabı

4. Catit 2.0 Flower Fountain Çiçek Çeşmeli Filtreli Dekoratif Kedi Su Kabı

Kedilerinizi daha fazla su içmeye teşvik eden Catit Çiçekli Filtreli Su Kabı, taze ve serin su sağlama özelliği ile onların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı oluyor. Yükseltilmiş tasarımı sayesinde kedilerinizin su içerken rahat etmelerini sağlarken, filtre kartuşları ile sudaki kirlilik ve kötü kokuları gideriyor. Ayrıca, sürekli sirkülasyon halinde olan suyu oksijenlendirerek bayat ve durgun suyu taze hale getiriyor. Seçici ve yaşlı bir kediniz varsa, susuz kalmaması için bu üründen yararlanabilirsiniz. 

Burada.

Amazon

5. Natureact 3 Kademeli Evcil Hayvan Merdiveni

5. Natureact 3 Kademeli Evcil Hayvan Merdiveni

Yaşlanan ve eklem sıkıntıları çeken küçük ırk köpeğinizin yatak ve koltuk gibi yerlere daha rahat çıkmasını sağlayan peluş merdiven, 39 cm yüksekliğinde. 

Burada bulabilirsiniz.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Bio Pet Active Paw Nose Care Köpek Pati ve Burun Kremi

6. Bio Pet Active Paw Nose Care Köpek Pati ve Burun Kremi

Kedi ve köpeklerinizin kuruyan burnu için ideal bir ürün olan burun ve pati balmı,  doğal içeriği ile etkili nemlendirme sağlayarak hızlıca iyileşmesini sağlar. Sadece burun ve pati için değil değil, dirsekleri, yaraları ve diğer sorunlu bölgeleri için kullanabileceğiniz nemlendirici balm burada.

Amazon

7. Solomon Glucosamine Eklemler İçin Doğal Destek Tableti

7. Solomon Glucosamine Eklemler İçin Doğal Destek Tableti

Solomon Glukozamin, kedi ve köpeklerin eklem sağlığını korumak ve geliştirmek için kullanılan doğal bir bileşiktir. Eklem ağrısını ve iltihabını hafifletirken, eklem hareketliliğini artırır ve yaşlanma ile ilişkili eklem yıpranmasını önler. Bu sayede evcil hayvanların daha aktif ve konforlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Veterinerinize danışmanızı öneriyoruz.

Burada bulabilirsiniz.

Amazon

8. Trixie Kedi Köpek Kulak Temizleme Mendili

8. Trixie Kedi Köpek Kulak Temizleme Mendili

'Dış kulak iltihabı olan köpeğim için kullanıyorum ve ürün çok kullanışlı. Kokusuz olması sebebiyle köpeğim rahatsız olmuyor, pamuğu yumuşak ve aparat şeklinde olduğu için kolaylıkla kulağını temizleyebiliyorum.'

Burada.

Amazon

9. TİNEKE Köpek Ayak Pati Yıkama ve Temizleme Aparatı

9. TİNEKE Köpek Ayak Pati Yıkama ve Temizleme Aparatı

Minik dostunuzu zorlamadan ve temizliği stresli hale getirmeden patilerini çamurdan arındırmanızı sağlayan silikon fırçalı pati yıkama aparatı, kullanıcıların favorisi olmuş. Özellikle yaşlı evcil hayvan sahiplerinin kurtarıcısı olacak ürün burada.

Amazon

10. Pick For Life - Köpek Çim Lazımlık

10. Pick For Life - Köpek Çim Lazımlık

Köpeğiniz yaşlandığı için tuvalet konusunda sıkıntı çekiyorsanız, çim lazımlıklara şans verebilirsiniz. Kullanan herkesin hayat kurtarıcı olduğunu düşündüğü lazımlık burada.  

Burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Kiwi - Koltuk Halı Yıkama ve Leke Çıkartma Makinesi

11. Kiwi - Koltuk Halı Yıkama ve Leke Çıkartma Makinesi

Minik dostunuzun yaşadığı minik kazalar, koltuklarda ve halılarda leke bırakıyorsa, hem uygun fiyatlı hem de aşırı kullanışlı olduğunu düşündüğümüz halı ve koltuk yıkama & leke çıkarma makinesinden edinebilirsiniz.

Burada bulabilirsiniz.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?