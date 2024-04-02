Yaşlı Bir Evcil Hayvanınız Varsa Hem Size Hem Dostunuza Fayda Sağlayacak 11 Şey
Yaşlı Bir Evcil Hayvanınız Varsa Hem Size Hem Dostunuza Fayda Sağlayacak 11 Şey
Evcil dostlarımızın yaş almasıyla birlikte, onlara olan sorumluluklarımız da büyüyor. Onların hayatını daha konforlu ve güzel kılmak adına 11 farklı ürünü sizin için bir araya getirdik. Bu ürünler, dostlarımızın eklem sağlığından kulak bakımına, tuvalet alışkanlıklarından diğer temel ihtiyaçlarına kadar bir dizi çözüm sunuyor.
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Bu içerik 01.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Haustier - Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti
2. TropiClean Kaşıntılı Ciltler İçin Oxymed İlaçlı Kedi ve Köpek Şampuanı
3. Bodiseint Kediler ve Küçük Köpekler İçin Kendinden Isınan Evcil Hayvan Yatağı
4. Catit 2.0 Flower Fountain Çiçek Çeşmeli Filtreli Dekoratif Kedi Su Kabı
5. Natureact 3 Kademeli Evcil Hayvan Merdiveni
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6. Bio Pet Active Paw Nose Care Köpek Pati ve Burun Kremi
7. Solomon Glucosamine Eklemler İçin Doğal Destek Tableti
8. Trixie Kedi Köpek Kulak Temizleme Mendili
9. TİNEKE Köpek Ayak Pati Yıkama ve Temizleme Aparatı
10. Pick For Life - Köpek Çim Lazımlık
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11. Kiwi - Koltuk Halı Yıkama ve Leke Çıkartma Makinesi
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