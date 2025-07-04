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Kaan Urgancıoğlu Kimdir? Kaan Urgancıoğlu Kaç Yaşında ve Nereli? Kaan Urgancıoğlu Evli mi?

Kaan Urgancıoğlu Kimdir? Kaan Urgancıoğlu Kaç Yaşında ve Nereli? Kaan Urgancıoğlu Evli mi?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.07.2025 - 00:09

Türk televizyon ve sinemasının en sevilen yüzlerinden Kaan Urgancıoğlu, sadece başarılı oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da sıkça merak edilen bir isim. Kariyerinin başından bugüne uzanan yolculuğu, ödülleri, dizileri, filmleri ve tabii ki eşi Burcu Denizer ile oğulları Ardıç’la olan samimi hayatı, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki Kaan Urgancıoğlu kimdir? Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Kaan Urgancıoğlu Kimdir?

Kaan Urgancıoğlu Kimdir?

Karizmatik duruşu ve güçlü oyunculuğuyla ekranların vazgeçilmez ismi haline gelen Kaan Urgancıoğlu, son dönemde hem televizyonun hem de dijital platformların en gözde isimlerinden biri! 'Kara Sevda'da kalbimizi kırdı, 'Yargı'da ise adaletin sesi oldu.

Kaan Urgancıoğlu Kaç Yaşında?

Kaan Urgancıoğlu Kaç Yaşında?

1981 doğumlu olan Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 2025 itibarıyla 44 yaşında.

Kaan Urgancıoğlu Nereli?

Kaan Urgancıoğlu Nereli?

Ege'nin kalbinden çıkan bu yetenekli isim, İzmir’de dünyaya geldi.

Kaan Urgancıoğlu’nun Kariyer Başlangıcı

Kaan Urgancıoğlu’nun Kariyer Başlangıcı

Kamera karşısına ilk kez 2002 yılında “Karaoğlan” dizisiyle geçen Urgancıoğlu, ardından 'Kampüsistan' gibi gençlik dizileriyle yıldızını parlattı. Oyunculuğa olan tutkusu onu sınır tanımaz bir kariyere sürükledi: New York’ta Stella Adler Studio’da eğitim aldı, ardından Kadir Has Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı.

Kaan Urgancıoğlu’nun Özel Hayatı

Kaan Urgancıoğlu’nun Özel Hayatı

Kaan Urgancıoğlu, 2023 yazında Burcu Denizer ile sürpriz nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinin hemen ardından Ardıç adını verdikleri oğulları dünyaya geldi ve küçük prens ailelerine bambaşka bir mutluluk kattı. Kaan, genellikle özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de; ara ara sosyal medyada minik Ardıç’la olan samimi ve neşeli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

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Kaan Urgancıoğlu’nun Öne Çıkan Açıklamaları

Kaan Urgancıoğlu’nun Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Hollywood bizi takip ediyor. Onların dikkatini çekmek gurur verici. Artık Türk oyuncular olarak uluslararası arenada adımızdan söz ettiriyoruz.”

  • “Kendini anlatma ihtiyacı olmayan insanlar büyümüştür. Ben de sessizliğin, bazen en güçlü anlatım olduğunu düşünüyorum. İç dünyada olgunlaşmak, dışa vurulandan çok daha önemli.”

Kaan Urgancıoğlu’nun Yer Aldığı Diziler

Kaan Urgancıoğlu’nun Yer Aldığı Diziler

  • 2002 – Karaoğlan (Karaoğlan – Kanal D)

  • 2003 – Kampüsistan (Tolga)

  • 2004 – Avrupa Yakası (Demir – atv)

  • 2005 – Yeniden Çalıkuşu (Ali – Star TV)

  • 2005 – Sessiz Gece (Anıl – Show TV)

  • 2005 – Seni Çok Özledim (Ateş Erturç – Kanal D)

  • 2006 – Ah Polis Olsam (Komiser Yrd. Nezih)

  • 2006 – Azap Yolu (Yiğit – atv)

  • 2007 – Tutsak (Mehmet – FOX)

  • 2008 – Limon Ağacı (Kaan – atv)

  • 2009 – Ayrılık (Deniz – TRT 1)

  • 2010 – Canım Ailem (Talat – atv)

  • 2010 – Dürüye’nin Güğümleri (Ümit – Star TV)

  • 2011 – Bir Ömür Yetmez (Eren)

  • 2011 – Leyla ile Mecnun (Berkcan – TRT 1)

  • 2012 – Düşman Kardeşler (Mehmet – Show TV)

  • 2012 – Son (Tayfun – atv)

  • 2012 – Acayip Hikayeler (Alper – Star TV)

  • 2013 – A.Ş.K. (Can – Kanal D)

  • 2014–2015 – Filinta (Otto Petrovic – TRT 1)

  • 2015–2017 – Kara Sevda (Emir Kozcuoğlu – Star TV)

  • 2021–2024 – Yargı (Ilgaz Kaya – Kanal D)

Kaan Urgancıoğlu’nun Yer Aldığı Filmler

Kaan Urgancıoğlu’nun Yer Aldığı Filmler

  • 2005 – Ispanaktan Nağmeler

  • 2006 – İlk Aşk (Arif Ege)

  • 2008 – Son Ders: Aşk ve Üniversite (Ulaş Atilla)

  • 2010 – Büşra (Titrek)

  • 2011 – Peşpeşe (Harun)

  • 2014 – Panzehir (Mehmet Korkut)

  • 2015 – Uzaklarda Arama (Tayfun)

  • 2023 – Servet Operasyonu (Operation Fortune) (Casa)

  • Dijital Projeleri (İnternet Dizi ve Filmleri)

  • - 2020–2021 – Aşk 101 (Kemal – Netflix)

  • - 2022 – Sen Yaşamaya Bak (Fırat – Netflix)

  • - 2024 – Sen Büyümeye Bak (Netflix)

Kaan Urgancıoğlu'nun Güncel Projeleri

Kaan Urgancıoğlu'nun Güncel Projeleri

2025 yılında Kaan Urgancıoğlu, Türkiye’nin güzelliklerini dünyaya tanıtacak özel bir mini dizi projesi olan “Antalya Gambit” ile ekranlara geri dönüyor. Bu proje kapsamında ünlü oyuncu, Meryem Uzerli ile birlikte Antalya’da çekilen tanıtım filminde başrolü üstleniyor. “Go Türkiye” kampanyası için hazırlanan bu yapım, Türkiye’nin kültürel ve doğal zenginliklerini gözler önüne serecek.

Kaan Urgancıoğlu’nun Ödülleri ve Adaylıkları

Kaan Urgancıoğlu’nun Ödülleri ve Adaylıkları

Kazandığı Ödüller

  • 2015 – Ayaklı Gazete Ödülleri: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • 2021 – 11. İMK Sosyal Medya Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu

  • 2022 – 12. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri: Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

  • 2022 – 9. TURKMSIC Ödülleri: Pandeminin En İyi Dizi Çifti (Pınar & Kaan)

  • 2022 – 1. Uluslararası Kristal Ödülleri: En İyi Dizi Çifti (Pınar & Kaan)

  • 2022 – 2. Uluslararası Zirve Ödülleri: Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

  • 2022 – İKÜ 4. Kariyer Onursal Ödülleri: En Beğenilen Dizi Çifti

  • 2022 – MGD 26. Altın Objektif Ödülleri: Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

  • 2022 – 48. Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu (Yargı)

  • 2022 – İstanbul Üniversitesi Altın 61 Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu

  • 2023 – 13. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu

  • 2023 – 21. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri: En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu

Adaylıklar

  • 2022 – Altın Kelebek: En İyi Dizi Çifti (Pınar Deniz ile birlikte)

  • 2023 – 49. Altın Kelebek:

  • - En İyi Erkek Oyuncu (Yargı)

  • - En İyi Dizi Çifti (Pınar Deniz ile birlikte)

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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