Yamaç Paraşütü Pilotu Hasan Kaval Hazırladığı Özel Bir Düzenekle Havada Rahat Bir Şekilde Kahvaltı Yaptı

Antakya Saray Caddesi'nin Depremden Sonra Kaydedilen Görüntüleri İçinizi Acıtacak

Bir Sporcu Kadınların Bir Saldırı Durumunda Kendilerini Nasıl Basit Bir Şekilde Kurtarabileceklerini Gösterdi

Enver Aysever CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na "Beni Kurtarın" Dediğini İddia Etti

Erzurum'da Koşarak Tırmandığı Sitare Dağı'nda Uluyan 'Yalnız Kurt' Lakaplı Adam

Alem Yaparken Para Saçıyormuş Gibi Söz Yapan Torununa Para Fırlatan Dede

Bir Vatandaş Bahçelievler'de Yaşanan Yaklaşık 15 Saatlik Elektrik Kesintisine Çektiği Bir Video ile İsyan Etti

Bir Vatandaş Yediği 2 Döner ve 2 Ayrana Ödediği Paraya Çektiği Bir Video ile İsyan Etti: "Halimize Üzüldüm"