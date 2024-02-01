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Yamaç Paraşütü Pilotu Hasan Kaval Hazırladığı Özel Bir Düzenekle Havada Rahat Bir Şekilde Kahvaltı Yaptı

Yamaç Paraşütü Pilotu Hasan Kaval Hazırladığı Özel Bir Düzenekle Havada Rahat Bir Şekilde Kahvaltı Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 17:54 Son Güncelleme: 01.02.2024 - 17:57

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Yamaç paraşütçüsü Hasan Kaval'ı, birbirinden eğlenceli paraşüt videolarından tanıyor olabilirsiniz. Kendisi yine harika bir videoya imza attı.

Kaynak: https://www.instagram.com/hasan_kaval/
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Kaval, Erzincan'da bulunan Ergan Kayak Merkezi'nde kurduğu bir düzenek ile havada kahvaltı yaptı.

Kaval, Erzincan'da bulunan Ergan Kayak Merkezi'nde kurduğu bir düzenek ile havada kahvaltı yaptı.

Erzincan'a has ürünlerle kendisine mükellef bir kahvaltı sofrası kuran başarılı paraşütçünün, rahat bir şekilde kahvaltı yaptığı anlar beğeni topladı.

Erzincan'a has ürünlerle kendisine mükellef bir kahvaltı sofrası kuran başarılı paraşütçünün, rahat bir şekilde kahvaltı yaptığı anlar beğeni topladı.

İşte o video;

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