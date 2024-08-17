Yağlı Bir Cildiniz Varsa Olabildiğince Uzak Durmanız Gereken 11 Besin
Yağlı Bir Cildiniz Varsa Olabildiğince Uzak Durmanız Gereken 11 Besin
Bazı besinler var ki cilde hiç iyi gelmiyor. Özellikle yağlı ciltleri olanların kaçınması gereken besinleri derledik. Gelin bu besinler nelermiş birlikte bakalım...
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1. Şekerli Gıdalar
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2. Makarnalar
3. Fazla Yağlı Gıdalar
4. Süt ve Süt Ürünleri
5. Tuzlu Atıştırmalıklar
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6. Çikolata
7. Kahve
8. Baharatlı Yiyecekler
9. Dondurulmuş Gıdalar
10. Gazlı İçecekler
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