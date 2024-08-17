Yağlı Bir Cildiniz Varsa Olabildiğince Uzak Durmanız Gereken 11 Besin

Karbonhidratlar kan şekerini aniden yükseltiyor. Bunun sonucunda zaten yağlı olan cildiniz daha da kötüleşebiliyor. Sadece makarna değil, tüm karbonhidratlar için bunu söylemek mümkün. Yüksek kan şekeri insülin seviyelerini artırıyor, bu da yağ bezlerinin daha fazla yağ üretmesine neden oluyor.