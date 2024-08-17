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Yağlı Bir Cildiniz Varsa Olabildiğince Uzak Durmanız Gereken 11 Besin

etiket Yağlı Bir Cildiniz Varsa Olabildiğince Uzak Durmanız Gereken 11 Besin

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 18:01

Bazı besinler var ki cilde hiç iyi gelmiyor. Özellikle yağlı ciltleri olanların kaçınması gereken besinleri derledik. Gelin bu besinler nelermiş birlikte bakalım...

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1. Şekerli Gıdalar

Şekerli gıdalar, yağlı ciltlilere hiç iyi gelmiyor. Ciltteki yağ üretimini artıran bu tatlı ürünler insülin seviyelerini yükseltip hızlıca düşüreceği için yağ bezlerinin daha fazla yağ üretmesine neden oluyor. Bunun sonucunda cilt sorunlarınız artabiliyor.

2. Makarnalar

Karbonhidratlar kan şekerini aniden yükseltiyor. Bunun sonucunda zaten yağlı olan cildiniz daha da kötüleşebiliyor. Sadece makarna değil, tüm karbonhidratlar için bunu söylemek mümkün. Yüksek kan şekeri insülin seviyelerini artırıyor, bu da yağ bezlerinin daha fazla yağ üretmesine neden oluyor.

3. Fazla Yağlı Gıdalar

Fazla yağlı derken fast food, kızartma gibi ürünleri kastediyoruz. Bunları çok tükettiğinizde ciltteki yağ üretimi artıyor. Bunun sonucunda zaten yağlı olan cildiniz çok daha fazla yağ üretiyor ve yağlı görünüyor. Ayrıca yüksek yağ içeriği gözeneklerinizi de tıkıyor ve cildinizde sivilcelere neden oluyor.

4. Süt ve Süt Ürünleri

Süt ve süt ürünlerinin ciltte yağ üretimini artırabileceği bazı araştırmalarda gösterilmiş. Bu yüzden fazla tüketimi cildinizde yağlı bir görünüm oluşturabilir. Ayrıca süt ürünleri akne ve sivilceye neden olabiliyor. Bu yüzden yağlı bir cildiniz varsa olabildiğince süt ve süt ürünlerini dikkatli tüketmelisiniz.

5. Tuzlu Atıştırmalıklar

Bunların başında elbette cips geliyor. Cips gibi tuzlu atıştırmalıkları tükettiğinizde cildiniz yağlanıyor. Bu yüzden olabildiğince bu tarz tuzlu atıştırmalıklardan uzak durmanız gerekiyor. Cips gibi tuzlu krakerler de cildin yağlanmasına neden olabiliyor.

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6. Çikolata

Çikolataya hayır demek zor ama yağlı cildi olanlar için çikolata zararlı besinlerden. Yüksek şeker ve süt içeriği olan çikolata ciltte yağlanmaya neden olabiliyor. Aynı zamanda fazla çikolata akne problemlerini de ortaya çıkarıyor.

7. Kahve

Kahve ve tüm kafeinli içeceklerin yağlı cilde sahip olanlar için zararlı olduğu biliniyor. Bu yüzden sürekli kahve içiyorsanız dikkat etmenizi öneririz. Fazla kafein cildin susuz kalmasına ve daha fazla yağ üretmesine neden oluyor. Yağlı cildiniz varsa olabildiğince az kahve içmeye çalışmalısınız.

8. Baharatlı Yiyecekler

Bol baharatlı yemek yemeyi seviyorsanız size üzücü bir haberimiz var. Baharatlı yiyecekler ciltteki kan akışını artırıyor ve bu da yağ üretimini teşvik ediyor. Baharatlı yiyecekler akneye de neden olabiliyor. Bu sebeple yağlı cildiniz varsa bol baharatlı yemeklerden uzak durmalısınız.

9. Dondurulmuş Gıdalar

Dondurulmuş gıdalar, mutfakta hayatımızı kurtarıyor. Ama yağlı cildiniz varsa o zaman dondurulmuş gıdalardan uzak durmanız gerek. Çünkü bu tarz ürünlerde yüksek miktarda şeker, tuz ve doymuş yağ bulunuyor. Bu içerikler cildinizin yağlanmasına neden oluyor ve bunun sonunda sağlıksız bir cildiniz oluyor.

10. Gazlı İçecekler

Gazlı içecekler yüksek şeker içeriği yüzünden sağlıksız ürünler. Bunun yanında ciltte yağ üretimini artırdığı da biliniyor. Yüksek şeker içeriği kan şekerini hızla yükselttiği için insülin seviyesi artıyor. Bu da yağ bezlerinin daha fazla sebum üretmesine neden oluyor.

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11. İşlenmiş Etler

Sosis, salam gibi işlenmiş etlerin çok sağlıklı olmadığı biliniyor. Ama yağlı cildiniz varsa sizin bunları hiç tüketmemeniz gerekiyor. Yüksek tuz içeriği olan işlenmiş etler cildin yağlanmasına neden olabiliyor. Hem yağlı hem tuz içeriği yüksek işlenmiş etlerin tüketilmesi sonucunda cilt daha fazla sebum üretiyor.

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