'Yağladık Bekliyoruz' Başlığıyla Paylaşmışlardı: Kabotaj Bayramı Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Datça Belediyesi'nin 'Yağladık bekliyoruz' başlığıyla duyurduğu Kabotaj Bayramı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Yağlı direk oyununun yanı sıra farklı yar etkinliklerin de yer aldığı kutlamalarda keyifli anlar yaşandı.
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Datça Belediyesi'nin 1 Temmuz Kabotaj Bayramı vesilesiyle yaptığı 'Yağladık bekliyoruz. Ama bu yıl boyunu uzattık biraz.' paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu.
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Bugün düzenlenen etkinliklerin görüntülerini paylaşan Datça Belediyesi, 'Eski günlerdeki gibi yepyeni bir 1 Temmuz kutladık… Hep beraber bir aile gibi… Datça gibi…' notunu düştü.
Kutlama için hazırlanan yarışma ve etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. İşte o anlar; 📹
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