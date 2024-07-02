'Yağladık Bekliyoruz' Başlığıyla Paylaşmışlardı: Kabotaj Bayramı Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Sokak Ortasında Eşini Yumruklayan Erkeği, Bir Vatandaş Darbetti: O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

ABD'deki Binlerce Dolarlık Check-Up'ı Türkiye'de Çok Ucuza Yaptırdığını Söyleyen Kadın Gündem Oldu

Gençlere Soruldu: “70 Bin TL’ye Sanayi de Çalışmak mı Yoksa 30 Bin TL’ye AVM’de Çalışmak mı?”