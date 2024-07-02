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'Yağladık Bekliyoruz' Başlığıyla Paylaşmışlardı: Kabotaj Bayramı Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

'Yağladık Bekliyoruz' Başlığıyla Paylaşmışlardı: Kabotaj Bayramı Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.07.2024 - 10:52

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Datça Belediyesi'nin 'Yağladık bekliyoruz' başlığıyla duyurduğu Kabotaj Bayramı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Yağlı direk oyununun yanı sıra farklı yar etkinliklerin de yer aldığı kutlamalarda keyifli anlar yaşandı. 

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Datça Belediyesi'nin 1 Temmuz Kabotaj Bayramı vesilesiyle yaptığı 'Yağladık bekliyoruz. Ama bu yıl boyunu uzattık biraz.' paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu.

Datça Belediyesi'nin 1 Temmuz Kabotaj Bayramı vesilesiyle yaptığı 'Yağladık bekliyoruz. Ama bu yıl boyunu uzattık biraz.' paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu.

Bugün düzenlenen etkinliklerin görüntülerini paylaşan Datça Belediyesi, 'Eski günlerdeki gibi yepyeni bir 1 Temmuz kutladık… Hep beraber bir aile gibi… Datça gibi…' notunu düştü.

Bugün düzenlenen etkinliklerin görüntülerini paylaşan Datça Belediyesi, 'Eski günlerdeki gibi yepyeni bir 1 Temmuz kutladık… Hep beraber bir aile gibi… Datça gibi…' notunu düştü.

Kutlama için hazırlanan yarışma ve etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. İşte o anlar; 📹

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