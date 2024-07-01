ABD'deki Binlerce Dolarlık Check-Up'ı Türkiye'de Çok Ucuza Yaptırdığını Söyleyen Kadın Gündem Oldu

ABD'de yaşayan kadının Check-up için Türkiye'yi tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu. Yaşadığı yerde bir kaç test için bile binlerce dolar istendiğini söyleyen Bryn Elise isimli kadın, Türkiye'de tüm testleri kapsayan Check-up'ı sadece 810 dolara yaptırdığını, hem de ülkeyi gezdiğini söyledi.