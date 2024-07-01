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ABD'deki Binlerce Dolarlık Check-Up'ı Türkiye'de Çok Ucuza Yaptırdığını Söyleyen Kadın Gündem Oldu

ABD'deki Binlerce Dolarlık Check-Up'ı Türkiye'de Çok Ucuza Yaptırdığını Söyleyen Kadın Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.07.2024 - 01:13

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ABD'de yaşayan kadının Check-up için Türkiye'yi tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu. Yaşadığı yerde bir kaç test için bile binlerce dolar istendiğini söyleyen Bryn Elise isimli kadın, Türkiye'de tüm testleri kapsayan Check-up'ı sadece 810 dolara yaptırdığını, hem de ülkeyi gezdiğini söyledi. 

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ABD'de binlerce dolar tutacak testi Türkiye'de yaptırarak hem sıra beklemekten kurtulan, hem de harcayacağı paradan tasarruf eden ABD'li kadın sosyal medyada gündem oldu.

ABD'de binlerce dolar tutacak testi Türkiye'de yaptırarak hem sıra beklemekten kurtulan, hem de harcayacağı paradan tasarruf eden ABD'li kadın sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya platformu TikTok'ta sağlık ve güzellik turizmi alanında çektiği videolarla bilinen Bryn Elise isimli kadın, 810 dolarlık bir ücretle ABD'den Türkiye'ye gelerek full Check-up yaptırdığını söyledi. ABD'li kadın bu parayla ülkesinde bir kaç kontrole gidebileceğini de belirtti. Genç kadın tüm bunlara ek olarak Türkiye'de gezdiğini de söyledi. İşte o görüntüler;📹

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