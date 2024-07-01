ABD'deki Binlerce Dolarlık Check-Up'ı Türkiye'de Çok Ucuza Yaptırdığını Söyleyen Kadın Gündem Oldu

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ABD'de binlerce dolar tutacak testi Türkiye'de yaptırarak hem sıra beklemekten kurtulan, hem de harcayacağı paradan tasarruf eden ABD'li kadın sosyal medyada gündem oldu.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta sağlık ve güzellik turizmi alanında çektiği videolarla bilinen Bryn Elise isimli kadın, 810 dolarlık bir ücretle ABD'den Türkiye'ye gelerek full Check-up yaptırdığını söyledi. ABD'li kadın bu parayla ülkesinde bir kaç kontrole gidebileceğini de belirtti. Genç kadın tüm bunlara ek olarak Türkiye'de gezdiğini de söyledi. İşte o görüntüler;📹
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