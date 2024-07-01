Görüş Bildir
Haberler
Video
Sokak Ortasında Eşini Yumruklayan Erkeği, Bir Vatandaş Darbetti: O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Sokak Ortasında Eşini Yumruklayan Erkeği, Bir Vatandaş Darbetti: O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.07.2024 - 23:50

İçerik Devam Ediyor

Diyarbakır'da eşini sokak ortasında yumruklayarak döven bir kişi, çevredeki vatandaşların olayı fark etmesi sonrası darbedildi. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir erkek, eşini sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.

Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir erkek, eşini sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.

Olayı fark eden bir vatandaş eşini döven adamı yakalayarak yumruklamaya başladı. Eşinden kurtarılan kadının sığınma evine yerleştirildiği öğrenilirken, eşinin şikayetçi olmaması üzerine saldırgan koca ifadesi ardından serbest bırakıldı.

Olayı fark eden bir vatandaş eşini döven adamı yakalayarak yumruklamaya başladı. Eşinden kurtarılan kadının sığınma evine yerleştirildiği öğrenilirken, eşinin şikayetçi olmaması üzerine saldırgan koca ifadesi ardından serbest bırakıldı.

O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi; 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın