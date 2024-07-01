Sokak Ortasında Eşini Yumruklayan Erkeği, Bir Vatandaş Darbetti: O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Diyarbakır'da eşini sokak ortasında yumruklayarak döven bir kişi, çevredeki vatandaşların olayı fark etmesi sonrası darbedildi. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir erkek, eşini sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.
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Olayı fark eden bir vatandaş eşini döven adamı yakalayarak yumruklamaya başladı. Eşinden kurtarılan kadının sığınma evine yerleştirildiği öğrenilirken, eşinin şikayetçi olmaması üzerine saldırgan koca ifadesi ardından serbest bırakıldı.
O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi; 📹
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