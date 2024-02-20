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Vücut Peeling'i Yaptıktan Sonra Hissettiğimiz 10 Ferah His

etiket Vücut Peeling'i Yaptıktan Sonra Hissettiğimiz 10 Ferah His

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 16:01

Günün tüm yorgunluğundan kurtulmak için vücut peelingi yapmak harika bir tercih. Strese elveda derken bunun vücudumuzda bıraktığı o ferah hislere bir göz atalım!

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1. Fazlasıyla yumuşak ve pamuk gibi bir cilt hissi.

Peeling işlemi genellikle ölü deri hücrelerini ve ciltteki kuru, kabuklu bölgeleri temizler. Bu nedenle, peeling sonrasında cildin daha yumuşak ve pürüzsüz olması kaçınılmaz olacaktır.

2. Canlanmış ve parlak bir görünüm.

İşlem, cildin üst tabakasını temizlerken alttaki daha taze, sağlıklı cildin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Bu da daha canlı ve parlak bir görünümü beraberinde getirir. Güneş bile bizi kıskanıyor!

3. Yoğun bir nem bombası hissi.

3. Yoğun bir nem bombası hissi.

Tertemiz, nemli ve rahatlatıcı! Peeling yaptıktan sonra vücudunuz elinizden yağ gibi kayıp gidecek.

4. Derinlemesine temizlik hissi.

Sanki her bir zerreniz tek tek açıldı ve temizlendi. Yatağa yatmak ve hayal kurmak hiç bu kadar güzel olmamıştı! Peeling yapmak alışkanlık olacak.

5. Vücut dolaşımı hızlandıkça gelen her şeyi başarabilirim hissi.

Peeling işlemi, cilt üzerindeki masaj hareketleriyle birlikte kan dolaşımını artırıyor. Bu da otomatik olarak cildin daha iyi oksijenlenmesini sağlıyor ve cildin daha sağlıklı ve canlı olmasına yardımcı oluyor. Akacak kan damarda durmaz ama peeling yapsanız iyi olur!

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6. Renklerin eşitlenmesiyle birlikte gelen o diva hissi.

Ariana'dan eksiğiniz ne ki? Peeling yaptıktan sonra sanki sahnedesiniz ve ışıl ışıl parlıyorsunuz. Tek kusurunuz yok!

7. Yoğun hassasiyet.

Her noktanızı daha başka ve yoğun hissedersiniz. Peeling vücudunuzu artık başka bir boyuta sokmuştur.

8. Jilet gibi pürüzsüzlük hissi.

8. Jilet gibi pürüzsüzlük hissi.

Lekeler, sivilceler yok olmuştur. Elinizi gezdirdiğinizde sadece kusursuzluk hissedersiniz.

9. Kırışıklıklara elveda dediğiniz o tatlı his.

Her zaman genç kalacak her zaman güzel olacaksınız. Ferahlık hissiyle de birleşince yeme de yanında yat!

10. Sonsuz rahatlama ve gevşeme hissi.

Tüm yüklerinizi üzerinizden atmış derin ve müthiş rahatlama hissi vücudunuzun her zerresine yayılır. Peelinginizi eksik etmeyin lütfen.

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