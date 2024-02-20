Vücut Peeling'i Yaptıktan Sonra Hissettiğimiz 10 Ferah His
Vücut Peeling'i Yaptıktan Sonra Hissettiğimiz 10 Ferah His
Günün tüm yorgunluğundan kurtulmak için vücut peelingi yapmak harika bir tercih. Strese elveda derken bunun vücudumuzda bıraktığı o ferah hislere bir göz atalım!
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1. Fazlasıyla yumuşak ve pamuk gibi bir cilt hissi.
2. Canlanmış ve parlak bir görünüm.
3. Yoğun bir nem bombası hissi.
4. Derinlemesine temizlik hissi.
5. Vücut dolaşımı hızlandıkça gelen her şeyi başarabilirim hissi.
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6. Renklerin eşitlenmesiyle birlikte gelen o diva hissi.
7. Yoğun hassasiyet.
8. Jilet gibi pürüzsüzlük hissi.
9. Kırışıklıklara elveda dediğiniz o tatlı his.
10. Sonsuz rahatlama ve gevşeme hissi.
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