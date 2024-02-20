Vücut Peeling'i Yaptıktan Sonra Hissettiğimiz 10 Ferah His

Peeling işlemi, cilt üzerindeki masaj hareketleriyle birlikte kan dolaşımını artırıyor. Bu da otomatik olarak cildin daha iyi oksijenlenmesini sağlıyor ve cildin daha sağlıklı ve canlı olmasına yardımcı oluyor. Akacak kan damarda durmaz ama peeling yapsanız iyi olur!